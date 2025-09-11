Meralco determinado molabni sa EASL title

Ipagawas sa Meralco Bolts ang tanan niining ikabuga sa ilang sa pagrepresentar sa Pilipinas ug Philippine Basketball Association (PBA) sa 2025 East Asia Super League (EASL), nga sugdan karong Oktubre 8, sa Tokyo, Japan.
Ning higayuna, wala’y laing gitinguha ang Bolts kon dili mao ang paglangkat sa korona.
Niini, gikuha sa Bolts isip imports sila si Justin Brownlee ug Rondae Hollis- Jefferson.
Mao kini ang labing unang higayon nga magtambayayong ang duha ka dekalidad ug managribal nga imports sa Philippine Basketball Association (PBA).
Gikuha sab sa Bolts isip sab import ang sakop sa Puerto Rican national team nga si Ismael Romero.
“We want to win the EASL for the country and for the PBA,” matod ni team representative Billy Pamintuan nga napatik sa Spin.ph.
Gawas sa mga nangahisgutan, ang Bolts makasalig sab nila ni Chris Newsome, Chris Bachero, Cliff Hodge, ug Ange Kouame. / ESL