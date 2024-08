Meralco gikastigo sa Tropa

Naangkon sa TNT Tropang Giga ang sayong liderato sa Group A human nila gipanglampornas ang sister team niini nga mao ang Meralco Bolts, 93-73, niadtong Huwebes sa gabii, Agusto 22, 2024 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governor’s Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Ang Tropang Giga ningrehistro sa ikaduha nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa.

Kuyaw na sab nga nakaduwa ang import sa Tropang Giga nga si Rondae Hollis-Jefferson ug gipangulohan niya ang kadaugan pinaagi sa iyang 25 puntos ug 12 rebounds.

Ning kombatiha, gipahimuslan og insakto sa Tropang Giga ang dakong haw-ang sa puwersa sa Bolts nga nahitabo tungod sa pagkaangol sa tuhod sa usa sa labing mga sinaligan sa Bolts nga si Chris Newsome.

Sikit pa ang kombati sa 1st half apan hingpit kining nausab pagsugod sa 3rd quarter ug ningdo­minar na ang Tropang Giga.

Si Rey Nambatac nidugang og 16 puntos alang sa Tropang Giga, niamot og 15 puntos si Poy Erram samtang nihatag og 14 puntos si Calvin Oftana.

“We wanted to stay close because we knew we have heavy legs and playing a hard game just two days ago,” matod ni TNT coach Chot Reyes.

“Nabuhayan kami because we saw that we were in striking distance in the first half and I think it gave us a lot of impetus.”

Ang Bolts gipangulohan ni Chris Banchero pinaagi sa iyang 18 puntos, nidugang og 15 puntos si Newsome una kini nibiya sa duwa samtang igo nihatag og walo ka puntos ang ilang import nga si Allen Durham.

Sa laing duwa, gipangmakmak sab sa NLEX Road Warriors ang Blackwater Bossing, 104-87.

Puntos matag usa:

1st game:

NLEX (104) - Henry 31, Bolick 24, Herndon 12, Rodger 10, Semerad 8, Valdez 6, Policarpio 5, Fajardo 5, Amer 3, Nieto 0, Pascual 0.

Blackwater (87) - David 17, Rosario 17, Barefield 16, Tungcab 6, Kwekuteye 6, Ledo 6, Chua 5, Ponferrada 4, Hill 4, Montalbo 2, Casio 2, Guinto 2.

2nd game:

TNT (93) – Hollis-Jefferson 25, Nambatac 16, Erram 15, Oftana 14, Khobuntin 10, Castro 5, Aurin 4, Heruela 2, Payawal 2.

Meralco (73) – Banchero 18, Newsome 15, Durham 8, Hodge 8, Quinto 6, Mendoza 5, Bates 4, Pasaol 3, Black 2, Rios 2, Cansino 2. / ESL