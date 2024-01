Meralco mo-host ni Lin, New Taipei sa EASL

Mosuway pagposte ang Meralco Bolts sa labing una nilang daog sulod sa ilang balwarte sa ilang pag-host ni Jeremy Lin ug sa New Taipei Kings sugod karong alas 7:00 sa gabii, Enero 3, 2023, sa East Asia Super League (EASL) Home and Away season sa Philsports Arena sa Pasig City.

Sa labing una nilang home game sa kompetisyon, ang Bolts nasugamak sa masakit nga kapildihan, 81-80.

Ang kapildihan maoy nagtukmod sa Bolts sa labing ulahing puwesto sa Group B dala ang 1-3 nga rekord.

Taliwala niini, aduna pa gihapoy kahigayunan ang Bolts nga makakuha og usa sa duha ka mga puwesto sa semi-finals sa ilang brackets kon modaog sila sa grupo ni Lin.

Si Lin kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) nga nagpahaguros sa “Linsanity” sa liga nga nahitabo dihang nagduwa pa siya sa New York Knicks.