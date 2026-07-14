Meralco moduwa na batok Phoenix

Mga duwa karon:

5:15 pm- Converge batok Terrafirma

7:30 pm- Meralco batok Phoenix

Sa labing unang higa­yon, mopakita na og aksyon ang Meralco Bolts sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Go­vernor’s Cup batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters sa main game karong Miyerkules sa gabii, Hulyo 15, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.

Gikuha nga import sa Bolts mao si Jordon Varnado, kinsa nakaduwa na kanila sa Basketball Champions League Asia diin nag-average kini og 19.7 puntos, 10 rebounds, 3.3 assists, ikasiyam nga labing dako sa torneyo.

“He was able to hold his own. He filled up the stat sheet and he’s in his prime,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo kabahin sa produkto sa Troy University sa Alabama, USA, nga napatik sa www.pba.ph.

“He’s quite skilled. He can hit the three, nice midrange pull-up, explosive, runs the floor. Played in Europe and Italy. We’ve seen him up close. Hopefully, we continue the quality play,” dugang ni Trillo.

Ikaparang ni Varnado mao si BJ Johnson, kinsa nagpakatap og 34 puntos sa labing unang duwa sa Fuel Masters diin ilang gipangpukan ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots, 98-86, sa Group B nga kombati niadtong Sabado, Hulyo 11.

Sa premirong duwa, magsangka ang Converge FiberXers ug Terrafirma Dyip sugod sa alas 5:15 sa hapon sa Group A nga engkuwentro.

Ang FiberXers nasubhan og dakong kadaugan batok sa Titan Ultra Giant Risers, 105-74, niadtong Dominggo, Hulyo 12. Ning maong duwa, ningkombati ang Giant Risers nga wala pa’y import.

Sa ilang bahin, ang Dyip nasubhan sab og kadaugan batok sab sa Giant Risers, 113-100, apan sa ikaduha nilang tahas, nasugamak sila sa masakit nga kapildihan batok sa Group A leader NLEX Road Warriors, 100-101. / ESL