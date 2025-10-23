Meralco nasubhan og pilde sa EASL

Nasubhan og kapildihan ang Philippine team Meralco Bolts batok sa host Ryukyu Golden Kings sa Japan, 72-81, niadtong Miyerkules sa gabii, Oktubre 22, 2025, sa East Asia Super League (EASL) Home and Away Season 3 sa Okinawa Suntory Arena.
Si Rondae Hollis-Jefferson kinsa kanhi magduduwa sa National Basketball Association (NBA) ug three-time Best Import awardee sa Philippine Basketball Association (PBA), niduwa sa labing unang higayon isip sakop sa Bolts.
Nimugna si Hollis-Jefferson og 25 puntos ug walo ka rebounds apan wala kini panumbalinga sa Golden Kings nga ningmugna og 7-0 run sa hinapos nga bahin aron ablihon ang pultahan paingon sa kadaugan.
Ning sangkaa, wala pa nakaduwa alang sa Bolts ang lain nilang duha ka imports nga sila si Justin Brownlee ug Mohammad Sina Vahedi.
Puntos matag usa:
Ryukyu (81) – Kishimoto 22, Kirk 17, Sadohara 16, Cooley 12, Sakihama 6, Arakawa 3, Onodera 2, Matsuwaki 2, Whitaker 1, Taira 0.
Meralco (72) – Hollis-Jefferson 25, Romero 13, Newsome 12, Cansino 11, Quinto 2, Black 2, Maliksi 0, Bates 0. / ESL