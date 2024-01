Meralco, Phoenix top four Tumong

Mga duwa karon:

4:00 pm- Meralco batok Phoenix

8:00 pm- NLEX batok Converge

Seguradong luna sa top four ang parehong tinguha sa Meralco Bolts ug Phoenix Super LPG Fuel Masters sa ilang panagharong sa premirong duwa ning Miyerkules, Enero 10, 2024, alas 4:00 sa hapon, sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Colisuem.

Mahinungdanon ang pagsulod sa top four gumikan kay nagtangag kini og twice-to-beat nga bintaha sa nagkaduol nga quarter-finals.

Ang Bolts ug Fuel Masters pulos naggunit og 7-2 nga rekord ug nagbahin sa ikaduhang luna sunod sa league-leader Magnolia Hotshots, nga ninghuman sa ilang tahas sa eliminasyon dala ang 9-2 nga rekord.

Ang mapilde ning sangkaa mabutang sa delikadong kahimtang kabahin sa inilugay og puwesto sa top four gumikan kay sikit nga nagsunod kanila ang magsuong Brgy. Ginebra Gin Kings ug San Miguel Beermen, nga pulos adunay 7-3 nga rekord.

“Pwedeng maging five-way tie iyan (for the top four). Parang tingin ko, Ginebra and San Miguel, the way they’re playing, may momentum na,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

Sa iyang bahin, si Phoenix coach Jamike Jarin niangkon nga grabe ang pressure ning sangkaa hinungdan nga ilaha kining gipangandaman og maayo.

“Very crucial for both teams,” matod ni Jarin. “As far as I know, whichever wins gets the twice-to-beat advantage, top four, so talagang we have to prepare and be ready.”

Sa laing bahin, mamasin ang NLEX Road Warriors nga makakumpayot pa og puwestro sa quarter-finals sa ilang pagpakigsangka sa Converge FiberXers.

Ang Road Warriors kasamtangang nagbitay sa ikasiyam nga puwesto bitbit ang 3-6 nga rekord.

Kinahanglan nilang dag-on ang nahabilin nilang duha ka mga duwa aron posible pa silang makaabante.

Sa ilang bahin, ang FiberXers usa sa tulo ka teams nga wala na’y paglaum. Ang FiberXers naggunit og 1-8 nga rekord.