Meralco tinguha Q-Finals

Mosuway dayon pagbangon gikan sa pagkapandol ang Meralco Bolts sa ilang pagpakigsangka sa NorthPort Batang Pier sa premirong duwa karong Sabado sa hapon, Septiyembre 14, 2024, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang Bolts gikan sa 99-108 nga kapildihan batok sa Group A leader TNT Tropang Giga sa labing ulahi nilang duwa niadtong Huwebes, Septiyembre 12.

Ning maong kapildihan, nidakin-as ang Bolts sa ikaduhang luna sa Group A dala ang 5-2 nga rekord sunod sa Tropang Giga, nga ningsaka sa 6-1 nga baraha ug nakaseguro na’g luna sa crossover quarter-finals.

Sa ilang bahin, ang Batang Pier, nga adunay 3-4 nga rekord, nakigbahin sa Converge FiberXers sa ikaupat nga dapit.

Ning puntoha, grabe na ka mahinungdanon ang mga duwa hilabi na kay ang Tropang Giga pa lang ang nakaseguro og puwesto sa quarter-finals.

Ang mopatigbabaw nga upat sa Group A ug hasta sa Group B mao ang makasulod sa quarter-finals.

Kon modaog ang Bolts karon, hayan maluwas na sila sa kakuyaw.

Lahi ang sitwasyon sa Batang Pier gumikan kay tungason pa kaayo ang ilang dalan paingon sa sunod round.

Sa premirong sangka sa duha mga kampo niadtong Septiyembre 1, gipangkuryentihan sa Bolts ang Batang Pier, 109-99.

Sa main game, manikaysikay sab ang FiberXers nga makagukod sa inilugay og luna sa quarter-finals batok sa nagsalimoang nga Terrafirma Dyip.

“We want to make the playoffs but something has to be taken care of. No. 1 right now is Terrafirma,” asoy ni Converge coach Franco Atienza, kansang puwersa tataw nga inilog batok sa Dyip, nga wa pa’y daog sulod sa pito ka mga duwa.

Kinahanglang modaog ang Dyip sa katapusan nilang tulo ka mga duwa sugod karon aron magpabiling buhi ang ilang paglaom paingon sa sunod round. / ESL