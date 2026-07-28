Meralco uyon sa tinguha ni Marcos nga tangtangon ang 'system loss' sa kuryente

Gipadayag sa Manila Electric Co. (Meralco) niadtong Martes, Hulyo 28, 2026, ang ilang suporta sa sugyot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hunongon ang pagpasa sa “system loss charges” ngadto sa mga konsumidor sa kuryente ug nagpahayag nga andam silang moapil sa mga deliberasyon alang sa gisugyot nga mga pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act (Epira).
Giluwatan sa maong kompanya ang pamahayag usa ka adlaw human giawhag ni Marcos ang Kongreso—atol sa iyang ikalimang State of the Nation Address (Sona) niadtong Lunes, Hulyo 27—nga usbon ang Epira aron did-an ang mga kompanya sa distribusyon sa pagpaningil sa mga konsumidor alang sa “system losses,” uban ang argumento nga dili angay abagahon sa mga panimalay ang gasto sa kuryente nga nawala una pa kini makaabot sa mga konsumidor.
Matod sa Meralco, girespeto nila ang direksyon sa polisiya sa administrasyon ug andam silang moapil sa mga diskusyon sa lehislatura bahin sa gisugyot nga mga reporma.
Hinuon, gipasiugda sa kompanya nga ang “system loss” usa ka dili malikayan nga bahin sa distribusyon sa kuryente ug nasinati kini sa tanang kompanya sa distribusyon, dili lang sa Meralco.
“While distribution utilities like Meralco continue to invest in modernizing and upgrading facilities and deploying technologies that reduce system losses, a certain level of technical losses remains inherent in operating an electric distribution system,” matod sa Meralco sa ilang pamahayag.
Dugang pa nila nga nagpadayon sila sa pagpamuhonan sa modernization ug operational efficiency nga mga programa nga nakatabang aron mapabiling ubos sa 6.5 percent nga ceiling nga gikatakda sa Energy Regulatory Commission (ERC) ang ilang system loss rate.
Gipahayag sab sa kompanya nga ang bisan unsang reporma kinahanglan nga balanse—aron mahatagan og kahupayan ang mga konsumidor samtang giseguro sab nga ang mga distribution utility ug mga electric cooperative magpabiling lig-on sa panalapi aron mapadayon ang pag-atiman sa imprastruktura, mapalambo ang kalig-on sa sistema, ug makahatag og kasaligan nga serbisyo sa kuryente.
Sa ilang bahin, gidawat sab sa ERC ang panawagan sa Presidente ug nipahayag nga gisuportahan nila ang mga reporma sa palisiya alang sa kaayuhan sa mga konsumidor samtang gipreserbar sab ang kalig-on sa mga kompanya sa kuryente.
Sa usa ka pamahayag, ang regulator nag-ingon nga andam kini nga makigtambayayong sa Kongreso ug sa Department of Energy. /TPM / SunStar Philippines