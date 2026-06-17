Messi, 38, miposte og history

Nikulit og kasaysayan si Lionel Messi sa iyang pag-agak sa defending champion Argentina sa ilang kadaugan batok sa Algeria, 3-0, sa labing una niining duwa sa Group J sa FIFA World Cup kagahapon, Miyerkules, Hunyo 17, 2026 (PH time), sa Kansas City, Missouri, USA.
Ning sangkaa, ang tanang puntos sa Argentina nahimo pinaagi sa hat-trick (3 goals) ni Messi, kinsa sa edad nga 38, nahimong labing edaran nga nakahimo niini.
Sa kinatibuk-an, narehistro ni Messi ang iyang ika-16 nga goals, insakto 20 ka mga tuig ang nakalabay human niya namugna ang labing una niyang goal ning maong prestihiyusong kompetisyon.
Natupngan sab ni Messi ang rekord ni Miroslav Klose sa Germany ning maong kompetisyon, nga ipahigayon matag upat ka mga tuig.
Si Messi, kinsa mag-39 anyos na karong Hunyo 24, nirehistro sa labing una niyang goal sa ika-17 minutos.
Nasundan kini niya og laing goal sa ika-60 ka mga minutos.
Nakompleto ni Messi ang iyang hat-trick sa ika-76 ka mga minutos.
Ang Argentina nagtinguha nga mahimong labing unang men’s team nga makadepensa sa ilang titulo sa World Cup gikan niadtong 1962 diin naghari ang Brazil. / Gikan sa wires