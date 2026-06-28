Messi mibuhat og history sa World Cup

Nakakuha og laing luna sa kasaysayan ang football star nga si Lionel Messi human siya nahimo nga unang player nga naka goal og pito ka sunodsunod nga dula sa World Cup.
Gilangkat kini ni Messi pinaagi sa free kick sa ika-80 nga minuto aron makuha ang iyang ika-19 nga career goal sa maong torneo, dungan sa pagbuntog sa Argentina batok Jordan, 3-1, sa ilang group stage finale didto sa Arlington, Texas, USA niadtong Dominggo, Hunyo 28, 2026 (PH time).
Si Messi, 39, niiinat pa gyud sa all-time men’s World Cup scoring record pinaagi sa iyang ika-19 nga total goal.
Sa wala pa ang dula, usa lang si Messi sa tulo ka players nga nakapuntos sa unom ka sunodsunod nga dula sa World Cup, kauban ang striker sa France nga si Just Fontaine ug ang garbo sa Brazil nga si Jairzinho.
Apan mibulag siya sa maong listahan ug nagbarog sa kinatas-an sa elite nga lista.
Kini mao ang ikaunom nga pagsalmot ni Messi sa FIFA World Cup nga nasugdan niya tuig 2006. / RSC