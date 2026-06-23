Messi mikulit og kasaysayan sa World Cup

Nikulit og kasaysayan si Lionel Messi human niya naposte ang tanang goals sa kadaugan sa Argentina batok sa Austria, 2-0, sa World Cup kagahapon, Martes, Hunyo 23, 2026 (PH time), sa Texas, USA.
Niini, napatik si Messi sa kasaysayan ning prestihiyusong torneyo isip all-time leading goalscorer.
Sa kinatibuk-an, si Messi nakarehistro na og 18 ka goals, nga nagbuak sa kanhi rekord nga 16 ka goals nga nahimo ni Miroslav Klose sa Germany.
Sa kadaugan, ang Argentina nakaseguro na og puwesto sa knockout rounds.
"I'm very happy with the victory. It was hugely important, tough, hard-fought, and it gives us peace of mind for what's ahead. The match was evenly balanced, intense, and we're happy to have earned six points," matod ni Messi. / Gikan sa wires