Messi mipadayag sa grabeng sakit nga iyang gibati

Gipadayag ni Argentina football superstar Lionel Messi kagahapon, Martes, Hulyo 21, 2026 (PH time), nga grabe ka sakit ang iyang gibati human sila giilugan og kampyunato sa Spain, 1-0, sa FIFA World Cup finals niadtong Lunes, Hulyo 20.
Giklaro ni Messi nga sa iyang tan-aw, molanat pa og dugay nga panahon una mahupay ang sakit nga iyang gibati.
Si Messi kinsa nag-edad na og 39, naghandom unta nga makabawon og laing kampyunato sa iyang pagretiro apan wala kini gitugot sa kahigayunan.
Alang ni Messi, ang ilang mga naabot natabunan ning maong kapakyasan.
“Today it’s hard to appreciate what we achieved, but this squad reached two consecutive World Cup finals,” matod pa ni Messi.
Sa knockout rounds, ang Argentina ninggukod aron lupigon ang Egypt ug England unya nagkinahanglan sila og extra time sa ilang pagpilde sa Cape Verde ug Switzerland.
Si Messi nakatabang og dako sa pagsulod sa Argentina sa finals niadtong 2014, 2022, ug 2026. Niadtong 2022, naangkon nila ang titulo pinaagi sa pagbuntog sa France. / Gikan sa wires