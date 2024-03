Meta: Teknikal nga isyo nakaingon sa FB outage

Usa ka teknikal nga isyo ang hinungdan sa lapad nga mga isyo sa pag-login sulod sa pipila ka oras sa Facebook nga iya sa Meta, Instagram, Threads ug Messenger platform sa Martes, Marso 5, 2024.

Si Andy Stone, pangulo sa komunikasyon sa Meta, nikompirmar sa mga isyo pinaagi sa X, nga kaniadto nailhan nga Twitter, ug miingon nga ang kompaniya “resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience.”

Gi-report sa mga user nga sila gipang-lock gikan sa ilang mga Facebook account ug mga feed sa platform, ingon man sa Threads ug Instagram, dili maka-refresh. Ang WhatsApp, nga gipanag-iya usab sa Meta, wala maapektuhi.

Usa ka senior nga opisyal sa US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency nisulti sa mga tigbalita kaniadtong Martes nga ang ahensya “not aware of any specific election nexus nor any specific malicious cyberactivity nexus to the outage.”

Ang outage nahitabo sa wala pa ang deadline sa Huwebes alang sa mga kompaniya sa Big Tech sa pagtuman sa bag-ong Digital Markets Act sa European Union.

Aron pagtuman, ang Meta naghimo og mga kausaban, sama sa pagtugot sa mga user sa pagbulag sa ilang mga Facebook ug Instagram nga mga account aron ang personal nga impormasyon dili magsagol kon sila i-target sa mga online ad.

Wala maklaro kon ang outage konektado ba sa mga pagpangandam nga ipahigayon sa Meta alang sa DMA.

Sa 2021, ang Facebook, Instagram ug WhatsApp nawala sulod sa taas nga nga mga oras, usa ka outage nga giingon sa kompaniya nga resulta sa mga sayop nga mga kausaban sa mga router nga nag-coordinate sa trapiko sa network tali sa mga sentro sa data niini. Pagkasunod tuig, ang WhatsApp nawala og makadiyot./AP