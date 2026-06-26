Metal detectors, emergency alerts, giandam alang sa seguridad sa mga eskwelahan

Nagplano ang Cebu City Government nga mohatag og handheld metal detectors sa mga security guards nga na-assign sa mga publikong eskwelahan isip kabahin sa mas lapad nga paningkamot aron mapalig-on ang seguridad sa mga campus human sa mga kabalaka bahin sa kaluwasan sa mga eskwelahan.
Gipahibawo ni Mayor Nestor Archival Sr. niadtong Biyernes, Hunyo 26, nga mangayo ang siyudad og pundo pinaagi sa Local School Board (LSB) aron makapalit og handheld metal detectors alang sa mga eskwelahan sa tibuok Dakbayan sa Sugbo.
Matod sa mayor, kabahin kini sa gipalig-ong mga lakang sa seguridad nga maglakip usab sa pagpatuman og emergency response protocols sugod sa sunod semana sa mga elementarya ug national high schools.
Lakip sa mga lakang mao ang pagpalihok sa emergency alert buttons sa mga mobile phone aron ang mga opisyal sa eskwelahan makapahibawo dayon sa mga awtoridad kon adunay emerhensya ug aron makatubag ang mga responder subay sa five-minute response time policy sa Philippine National Police (PNP).
Niingon si Archival nga nakig-coordinate ang siyudad sa Department of Education (DepEd), mga administrador sa eskwelahan, Cebu City Police Office (CCPO), ug uban pang mga stakeholder aron rebyuhon ang kasamtangang security protocols ug maseguro nga andam ang mga eskwelahan sa pagtubag sa mga emerhensya.
Hisgotan ang campus access control, visitor monitoring, emergency reporting procedures, ug koordinasyon tali sa mga eskwelahan ug mga law enforcement agencies.
Matod sa mayor, ang pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City nagpakita sa panginahanglan nga palig-unon ang seguridad samtang atubangon usab ang mga hinungdan sa kabangis.
Suma ni Archival, dili angay tan-awon ang insidente nga aksyon lamang sa mga responsable, kay posible usab nga adunay kontribusyon ang mga hinungdan sama sa bullying ug ang paghimong idolo o pagdayeg sa mga school shooting.
Gipasabot niya nga ang pagpalambo sa seguridad sa mga eskwelahan nanginahanglan usab og lig-on nga kooperasyon tali sa mga magtutudlo, ginikanan, mga law enforcement agencies, ug komunidad aron mailhan ug maatubang ang mga timailhan sa peligro sa dili pa kini mosangpot sa kabangis.
Base sa datos nga gipresentar atol sa Oplan Balik-Eskwela briefing sa siyudad, 453 ka mga polis ang gipakatap aron magbantay sa 171 ka mga eskwelahan sa Cebu City. Lakip niini ang 109 nga na-assign sa 66 ka Police Assistance Desks, 176 ka foot patrol personnel, ug 39 ka mobile patrol units. Hangtod niadtong Biyernes, walay nahisgutan nga dagkong insidente nga may kalabutan sa pagbukas sa klase. / Mi Kizziah Reeve, UP Intern