Metal detectors ipanghatag sa mga eskwelahan sa Talisay

Moapudapod ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay og 100 ka metal detectors ngadto sa mga publiko’ng eskwelahan sa siyudad sa dili pa o sa Hulyo 20, 2026.
Base sa Facebook post ni Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas niadtong Martes, Hulyo 7, ang maong lakang nagtumong sa pagpalig-on sa security inspection aron maseguro ang kaluwasan sa mga estudyante.
“They deserve classrooms where they can focus on their lessons instead of their fears, hallways where they build friendships instead of anxiety, and schools where they know that every adult around them is looking out for them,” matod sa post sa mayor.
Sa pakigtambayayong sa Philippine National Police (PNP), bansayon sab ang mga security guard sa husto nga paggamit sa metal detectors, angay nga pamaagi sa frisking, ug mga protocol sa pagreport sa mga insidente.
Magpatuman sab og mga orientation ug palig-unon ang mga lakang batok sa bullying aron maseguro ang dali nga pagresponde sa matag report nga madawat.
Gisusi pa sa kapulisan kon si kinsa ang nagpaluyo sa online threat nga gipakatap batok sa Talisay City Elementary School ug Talisay City National High School (TCNHS) niadtong Hulyo 5.
Tungod niini, gisuspenso sa duha ka eskwelahan ang ilang klase niadtong Lunes, Hulyo 6, human usa ka Facebook user nga naggamit sa ngalan nga “Zane Bacalso” ang nihulga nga magdala og armas.
Nangangkon ang nanghulga nga gi-bully ang iyang manghod.
Base sa report sa SunStar Cebu niadtong Hulyo 6, aduna nay mga posibleng lead ang mga awtoridad ug padayon silang nagtigom og dugang ebidensya. / Gabriel Solamo-UP Cebu Intern