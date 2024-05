Metro Manila LGUs ‘miusab’ sa tingtrabaho sa trabaho

Ang Metro Manila Council (MMC) nipatuman og adjus­ted working schedule alang sa ilang mga empleyado sa tinguha nga makatabang sa pagsulbad sa kahuot sa tra­piko sa National Capital Region (NCR).

Sa interbyu sa telebisyon, ang presidente sa MMC nga si San Juan City Mayor Francis Zamora miingon nga imbes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, ang tanang buhatan sa kagamhanan sa siyudad ug munisipyo sa Metro Manila maglihok gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon sugod sa Huwebes, Mayo 2, 2024.

Taliwala sa transisyon ngadto sa adjusted working period, siya niingon nga ang usa ka skeletal force sa mga importanteng serbisyo kinahanglang molihok gikan sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 5 p.m. aron maatiman ang mga kliyente nga wala pa kahibalo sa bag-ong oras sa pagtrabaho.

“Ang layunin natin umiwas ‘yung mahigit 100,000 kawani ng mga pamahalaang lungsod dito sa Metro Manila sa rush hour,” matod ni Zamora, nga nag-ingon nga ang NCR LGUs adunay dul-an sa 112,000 ka mga empleyado.

Sa sayo pa giaprobahan sa MMC ang usa ka resolusyon sa pag-adjust sa oras sa pagtrabaho, nga nagpahibalo sa “persistent traffic congestion in Metro Manila demands innovative solutions for the improvement of commuting conditions and the well-being of the citizens of the NCR.”

“The findings derived from the MMDA study underscore the potential effectiveness of implementing a standardized working schedule for government offices in Metro Manila, particularly during peak hours, in reducing traffic congestion,” dugang niya.

Sa sayo pa, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niingon nga ang iyang administrasyon paspas nga nagsubay sa mass transit system sa nasod aron matubag ang problema sa trapiko.

Isip long-term nga solusyon sa problema sa trapiko sa kalungsoran, si Marcos usab bag-o lang naghuna-huna sa pagpalig-on sa kalamboan sa mga kasikbit nga probinsya sama sa Bulacan, Pampanga, Cavite ug Laguna.

Si Marcos niingon nga ang paghatag ug patas nga kahigayunan gawas sa Metro Manila maoy usa sa labing maayong solusyon aron matubag ang kahuot sa trapiko.

Sa bag-o lang nga pagtuon nga gihimo sa Japan International Cooperation Agency (Jica), nasuta nga ang kahuot sa trapiko sa Metro Manila lang gibanabana nga moalkanse sa ekonomiya sa Pilipinas og labing menos P3.5 bilyones matag adlaw, o P1.27 trilyon matag tuig.

Ang chairman sa House Transportation and Infrastructure Committee nga si Eduardo Yap miingon nga sa kadako sa kapildihan nga nahiaguman sa trapiko, ang Metro Manila kinahanglang ipaubos sa “state of calamity.”

Matod ni Yap nga ang kadaut sa ekonomiya tungod sa trapiko milapas na sa threshold sa pagdeklarar og state of calamity, nga kasagaran moabot og P1 bilyon. / TPM / SunStar Philippines