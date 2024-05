Metro Retail mitala og P50 milyunes nga kita

Ang Metro Retail Stores Group, Inc. (MRSGI) nakarehistro og P50.3 milyunes net income sa unang quarter sa 2024, dunay pagkunhod nga 16% gikan sa P60 milyunes sa sama nga pa­nahon sa miaging tuig.

Bisan pa sa medyo gamay nga paggasto sa unang quarter human sa holiday, ang net sales sa MRSGI miabot og P8.7 bilyunes o 4.8% nga pagtubo gikan sa P8.3 bilyunes sa unang quarter sa 2023.

Kini ang pinakataas nga natala nga first-quarter sales sukad sa public listing sa kompaniya niadtong 2015.

Pinaagi sa negosyo, ang retail sa pagkaon misaka og 7.9% kon itandi sa miaging tuig tungod sa kusog nga halin sa mga batakang groceries.

Ang kinatibuk-ang mga baligya mius-os og 2.9% taliwala sa pagpugong sa paggasto sa discretionary nga mga butang tungod sa padayon nga pagtaas sa inflation.

Uban sa pagkunhod sa bahin sa negosyo sa kinatibuk-ang mga baligya, ang gisagol nga gross margin sa MRSGI mikunhod og gamay ngadto sa 20.8% sa unang quarter sa 2024 gikan sa 21.9% sa parehas nga panahon sa miaging tuig.

Samtang, gipauswag sa kompaniya ang kahusay sa operasyon luyo sa mga inisya­tibo sa pagdaginot sa gasto ug pag-optimize, pagpamutol sa operating expense to sales ratio ngadto sa 20.4% sa unang tulo ka bulan sa 2024 itandi sa miaging tuig nga 21.0%.

Nag-una tungod sa ubos nga mga margin, kinitaan sa wala pa ang interes, buhis, depreciation, ug amortization (EBITDA) alang sa unang quarter, nikunhod sa 5.1% ngadto sa P389.2 milyunes kon itandi sa P410.2 milyunes sa miaging tuig.

Ang kompaniya nagmintinar og lig-on nga posisyon sa salapi nga P3.2 bilyunes ug nakahimo sa pagpabilin sa ubos nga lebel sa utang sa banko ngadto sa equity ratio sa 0.30.

VALUE MART

Niadtong Enero, giablihan sa MRSGI ang Metro Value Mart sa Brgy. Gun-ob, dakbayan sa Lapu-Lapu, nga nagdala sa kasamtangang network niini ngadto sa 64 ka mga tindahan. Ang Kompaniya mihimo usab og mahinungdanong mga lakang aron madugangan ang presensya niini sa Kabisay-an pinaagi sa groundbreaking sa lima ka mga supermarket sa mga estratehikong lugar sa Cebu ug Leyte.

Bag-o lang gi-inagurahan sa MRSGI ang 10 ka ektarya nga Metro Distribution Center sa Sta. Rosa, Laguna nga gitumong nga palig-unon ang sistema sa logistik niini ug gipahimutang ang pundasyon sa expansion pipeline sa tibuok Luzon sa sunod nga mga tuig

“Looking ahead to 2024, we are poised for growth with cautious optimism. Our strategic plans are geared towards calibrated expansion, enhan­cing our online presence, and continuing to modernize our stores,” matod ni MRSGI President and COO Manuel Alberto.

Sa pagkakaron, ang Metro Retail nag-operate og kina­tibuk-ang 64 ka mga sanga sa tibuok Luzon ug Visayas ubos sa mga format sa tindahan nga Metro Supermarket, Metro Dept. Store, Super Metro Hypermarket, ug Metro Value Mart. / PR