Mexican superstars mag-unay sa Cinco de Mayo

Mag-unay ang Mexican boxing superstars sa Cinco de Mayo karong Mayo 4, 2024, sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA.

Gipangtumbok mao sila si undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez ug kanhi world cham­pion Jaime Mu­n­guia.

Ning sangkaa, isugal ni Alvarez ang tanan niyang upat ka mga bakos sa World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO) ug International Boxing Federation (IBF).

Kini maoy labing unang higayon nga mag-unay ang Mexican fighters alang sa four-belt undisputed title.

“We are very excited to return on May 4, especially with a Mexican opponent,” matod sa manager/trainer ni Alvarez nga si Eddy Reynoso nga napatik sa www.boxingscene.com. / ESL