Mexicano giyano ni Plania sa Florida

Gitumba ni Mike Plania ang Mexicano nga si Luis May sa first round aron markahan og dominante nga kadaogan ang iyang pagbalik sa ring niadtong Dominggo, Agusto 16, 2026, didto sa Miccosukee Indian Gaming Resort sa Miami, Florida, USA.
Gisuwayan pa paglabok ni May sa first round, apan wa siya ka antos sa left hook ni Plania nga gisundan pa gyud og kusog nga overhand left nga mipabarag sa Mexicano.
Nagpadayon sa pagpauwan og kumo ang Dabawenyo ug hingpit nga gitapos si May pinaagi sa left hook nga niigo sa bodega.
Giiphan sa referee si May apan wa na gyud kini makabangon.
Nisaka ang rekord ni Plania ngadto sa 32-5 nga may 18 ka knockouts, samtang natagak si May sa 23-24-1 (8 KOs).
Mao pa ang pagbalik sa Pinoy fighter sa ring human sa iyang pagkapilde ni Omar Trinidad niadtong Enero 2025 didto sa Florida. / RSC