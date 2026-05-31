Mga abogado gipasidunggan sa Cernet human mabasura ang kaso

Human mabasura ang ilang kaso, ang mga kasamtangan ug kanhi miyembro sa Community Empowerment Resource Net work (CERNET) nagpahigayon og usa ka solidarity meeting niadtong Biyernes, Mayo 29, 2026, aron pasidunggan ang ilang mga pro bono legal team pinaagi sa paghatag og Plaque of Appreciation. Gihulagway sa maong grupo ang tulo ka tuig nga pakigbi sog sa korte isip usa ka pan ahon sa grabeng emosyonal nga kalisod, kaulawan sa pub liko, mga gabii nga way tulog, ug dakong kabalaka alang sa ilang mga pamilya. Gipakita sa plake kun giunsa ang maong kaso nga nagsilbing usa ka pag-atake nga gitumong aron bungkagon ang ilang kai sog, pahilumon ang ilang mga tingog, ug hadlokon ang mga mamumuo sa civil society. Nagpasalamat ang mga respon dents sa ilang defense counsels tungod sa pagbarog niini taliwa la sa pinakalisod ug dili pabora ble nga mga higayon sa bista. Matod nila, ang tingog sa mga abogado maoy nagsilbing ilang taming sa dihang nisulay ang mga gamhanang pwersa sa pagsumpo sa ilang katungod sa pagsupak ug sa civic action. Ang Regional Trial Court Branch 74 sa Dakbayan sa Sug bo una nang mibasura sa mga pasangil sa terrorism financ ing batok sa 27 ka mga direktor ug kawani sa maong network. Sa desisyon niini niadtong Mayo 15, gipawalay-sala sa korte ang mga akusado ug gipahayag nga ang giingong transaksyon niadtong tuig 2012 dili matawag nga krimen ubos sa balaod nga gipatuman nianang panahona. Ang Department of Justice (DOJ) orihinal nga nipasaka sa pormal nga charge sheet sa korte niadtong Mayo 2024, hu man sa reklamo niadtong Abril 2023 gikan sa Joint Task Group Cebu sa Philippine Army. Gipasanginlan sa gobyer no ang mga respondents sa paglapas sa Terrorism Financ ing Prevention and Suppres sion Act of 2012, tungod sa giingong wala pagpugong sa pagbalhin sa P135,000 ngad to sa South Eastern Front sa New People's Army (NPA) sa Dakbayan sa Dumaguete ni adtong Septiyembre 2012. Ang maong salaod nagdala unta og labing taas nga silot nga reclusion perpetua ug multa nga moabot ngadto sa P1 milyon. Natukod niadtong 2001, ang Cernet usa ka network nga nag base sa Sugbo nga gilangkuban sa siyam ka humanitarian ug development non-governmen tal organizations (NGOs) nga naglihok sa tibuok Kabisay-an aron suportahan ang mga in isyatiba sa grassroots sa mga kabus nga komunidad. / CDF