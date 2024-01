Mga ‘abuso’ ni Quiboloy giasoy sa Senado

Matod pa ni Hontiveros nga ang KJC ug ang Socorro Bayanihan Inc. ingon sa dunay managsamang “modus”, nga naggamit sa relihiyon ug pagtuo sa pagtabon sa pag-abuso sa katawhan.

“Kung paano ginamit ni Senyor Agila ang bulag na paniniwala para linlangin ang mga miyembro ng kanyang kulto, ganoon din ginamit at patuloy na ginagamit ni Apollo Quiboloy ang bulag na paniniwala para abusuhin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ,” matod niya.

Matod ni Hontiveros nga daghan siya’g nadiskubrehan ug nakatigom siyag mga ebidensya sa sekswal ug pisikal nga pag-abuso, lakip na sa mga menor de edad sulod sa relihiyusong organisasyon, ilabina sa gihimo ni Quiboloy, nga mahimong maisip nga mga kaso sa pag-abuso sa bata, pisikal nga pag-abuso ug human trafficking nga mahimo’ng masilutan og tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo.

Atol sa pagdungog, gipresentar ni Hontiveros ang lima ka kanhi mga miyembro sa KJC nga nakasinati og halos susamang pag-abuso gikan sa lider sa organisasyon.

Duha niini ang Ukrainian nga mga babaye nga si alyas “Sophia” ug “Nina” nga followers sukad pa sa mga menor de edad, sugod niadtong 2024 ug 2012.

Sa ilang tagsa-tagsa ka mga testimonya, sila si “Sophia” ug “Nina” parehong niingon nga nakasinati sila og sexual abuse gikan ni Quiboloy, kinsa nisulti kanila nga kinahanglan nilang isakripisyo ang tanan, lakip ang ilang lawas.

Matod pa ni Nina nga kon mobalibad siya nga makighilawas kang Quiboloy, masuko siya ug ingnon siya nga “you’re going to hell because of that.”

Nibiya siya sa Pilipinas ug nipahawa sa organisasyon niadtong 2021.

Ang laing saksi, si alyas “Amanda,” nipaambit usab sa iyang “traumatic” nga mga kasinatian isip pastoral nga miyembro sa KJC.

Si Amanda niingon nga ang iyang amahan hingpit nga miyembro sa KJC niadtong 2009, samtang siya ug ang iyang manghod nga babaye nabunyagan isip mga miyembro niadtong 2012. Siya 15 anyos niadtong higayuna.

Matod niya nga sa sinugdan, gihangyo sila nga mangayo og limos o mamaligya og biskwit sa kadalanan ug ipadala ang kuwarta nga ilang makuha sa simbahan.

Niadtong 2013, siya niingon nga gitanyagan sila sa pamunoan og full scholarship sa Jose Maria College Inc. (JMC), nga gipanag-iya sa KJC.

Matod ni Amanda niadtong Septiyembre 2014 dihang nakasinati siya og sekswal nga pag-abuso gikan ni Quiboloy, hinungdan nga nibiya siya sa organisasyon uban sa iyang igsuon.

“Ang masasabi ko lang sobrang traumatic ang pinagdaanan ko sa KJC compound. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka recover,” siya nagkanayon.

Siya niingon nga ang JMC nagdumili sa pag-release sa ilang transcript of records, hinungdan nga dili na sila makapadayon sa ilang pagtuon o bisan sa pagtrabaho.

Sa laing bahin, si alyas “Jerome” niasoy kon giunsa sila pag-abuso ni Quiboloy, diin niadtong usa ka higayon, sila gimanduan nga butangan og sili ang ilang pribadong parte sa lawas ug kinahanglan nilang antuson sulod sa usa ka buwan.

Matod niya nga gipapakong usab sa bungbong ang ilang ulo isip silot sa nagkalain-laing kalapasan, apil na niini ang pagsuroysuroy aron motan-aw og mga salida sa mga sinehan ug adunay romantikong relasyon.

Matod niya nga gihimo usab sila nga mag-solicit sa kadalanan.

“Para kaming pumasok sa isang fraternity. Totorturin ka pala,”matod niJerome.

Ang laing saksi gikan sa gawas sa nasod, si Arlene Stone, miingon nga miyembro na siya sa KJC sukad pa niadtong 1991.

Wala siya makasinati og bisan unsang sekswal nga pag-abuso gikan ni Quiboloy, apan sama ni Jerome, gipabaligya sila ug nagpakilimos sa kadalanan.

“Nagtitinda din po kami at the age of 15...16 years old trinaffic po kami sa Mindanao area all the way to Manila,” matod ni Stone.

Matod niya isip miyembro sa usa ka konseho, gihimo usab sila nga mokombinser sa pipila ka mga miyembro nga ibaligya ang ilang mga kabtangan ug itugyan ang kita sa KJC central sa Davao City.

Matod ni Stone nga ang ubang mga miyembro nga walay kabtangan napugos sa pagpangutang aron lang aduna silay ikahatag sa simbahan.

Siya niingon nga kinahanglang pugson nila ang mga miyembro sa paghatag sa ilang kuwarta sa simbahan aron makab-ot ang ilang target kay kon dili, sila masilutan.

“Taos puso po akong naniniwala kay Quiboloy noon. Kung sinabi niya noon na maging suicide bomber ako, gagawin ko talaga,” matod ni Stone.

Matod ni Stone nga nakadawat sab siya og 60 ka mga latos gikan ni Quiboloy sa iyang likod human siya nigawas aron motan-aw og sine. Miingon siya nga iyang giantus ang kasakit sulod sa tulo ka semana.

Ang komite niisyu og subpoena batok kang Quiboloy, kinsa nagdumili sa pagtambong sa mga husay ug nipadala na hinuon sa iyang legal counsel.

“Dahil nakapagpadala po ng dalawang imbitasyon... pero walang sagot at attendance ni Pastor Quiboloy . The chair will move to subpoena Apollo Quiboloy for the next hearing of this committee,” matod ni Hontiveros. (TPM / SunStar Philippines)