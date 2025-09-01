Mga ahensiya sa gobiyerno naghiusa sa Dagyaw Town Hall sa Lapu-Lapu

Nisalmot ang Department of Migrant Workers (DMW) Region VII sa Regional Dagyaw Open Government Town Hall meeting niadtong Agusto 26, 2025, nga gipahigayon sa Hoops Dome, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang maong kalihukan gipangulohan sa Department of the Interior and Local Government (DILG) Region 7 ug gitambungan sa nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno aron makigtambayayong sa katawhan pinaagi sa dayalogo ug paghatag og impormasyon kabahin sa ilang mga serbisyo.
Sa bahin sa DMW RO-VII, ilang gipakita ang nag-unang mga programa ug serbisyo pinaagi sa Serbisyo Caravan diin giluwatan ang impormasyon ug tabang alang sa publiko, ilabi na sa mga OFW ug ilang mga pamilya.
Ang maong inisyatibo nagtumong sa mas lapad nga kahibalo sa katungod, proteksyon, ug benepisyo sa mga migranteng Pilipino.
Ang tema sa Dagyaw karong tuiga mao ang “Dagyaw sa Kalikupan: Mga Hagit ug Solusyon sa Tubig ug Basura.”
Gituki ang mga isyu nga may kalabutan sa malungtarong paggamit sa tubig ug husto nga pagdumala sa basura, uban sa pagpangita og solusyon alang sa kalikupan.
Pinaagi sa kalihukan, gipalig-on sa gobiyerno ang transparency ug partisipasyon sa komunidad sa pag-atubang sa nag-unang isyu sa nasod. / PR