Mga armas, bala nasakmit

Balay sa chief tanod sa Barangay Maslog, dakbayan sa Danao gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Mandaue City Field Unit, alas 5:50 sa buntag sa Miyerkules, Enero 31, 2024, nga nahimotang sa Purok Mayna, Cogon.

Ang mga operatiba sa pagpangulo ni Police Captain Nigel Sanoy armado og search warrant nga giluwatan ni Judge Josefa Pinza-Ramos, Executive Judge sa Regional Trial Court (RTC 7) Branch 90 sa dakbayan sa Danao batok kang Allan Capuyan Rom, 69, nagpuyo ra usab sa maong lugar.

Nakuha gikan sa sulod sa iyang panimay ang usa ka kalibre .45 nga pistola ug usa ka Aresca Japanese rifle nga walay serial number, lakip na ang nagkalainlaing bala sa nakalainlain nga kalibre sa mga armas.

Lakip sa nakuha ang duha ka short magazine sa M16 Armalite rifle, tulo ka magazine sa .45 caliber pistol, nagkalainlaing parts sa armas, black metal box, ug usa ka itom nga plastic box nga sudlanan sa bala sa .45 kalibre nga pistola.

Matod ni Sanoy nga nakadawat sila og reklamo gikan sa usa ka concerned citizen nga magwara-wara, matod pa, sa iyang armas ang suspek sa ilang lugar hinungdan nga nangahadlok na ang pipila ka mga residente.

Matod pa kini batasan kon masuko modayon og kuha sa armas.

“Naay reklamo among nadawat, Sir, nga kana siya maghinambog sa iyang armas nya naa sad na siyay batasan nga wala mauyoni sa mga silingan didto ba, mao to naay nag info nga naa ni armas maong among gi aplayan og search warrant,” matod ni Sanoy.

Ang ronda kabahin kini sa Oplan Paglalansag Omega sa CIDG batok niadtong mga tawo nga nagkupot og armas nga walay lisensya.