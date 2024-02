Mga armas, granada nakuha sa pagronda

Nagkalainlaing kalibre sa armas uban sa mga bala niini ug granada nakuha sa kapulisan nga ningronda sa usa ka panimalay sa Sityo Suba, Brgy. Poblacion, lungsod sa Argao, alas 6 sa buntag sa Huwebes, Pebrero 29, 2024.

Ang kapulisan armado sa search warrant nga giisyu ni Vice Executive Judge Faith L. Trumata-Rebotiaco sa Regional Trial Court (RTC) Branch 59 sa Argao, Sugbo batok sa usa Thadeus Montana.

Nakuha sa panimalay ni Montana mao ang .45 kalibre nga pistola uban sa magazine nga may 6 ka mga bala, KG 9 (9mm) semi-automatic pistol nga may silencer ug magazine nga dunay 21 ka mga bala ug .38 kalibre revol­ver nga may 6 ka mga bala ug granada.

Si Poblacion Argao Brgy. Captain Dario Canada nga usa sa mga gipasaksi sa pagronda, nibutyag sa Superbalita Cebu nga niabot og unom ka oras ang ronda tungod sa kalangay sa pagkuha sa granada nga gihulog sa bowl sa pansayan.

Matod ni Canada, ang raiding team nimartelyo sa bowl ug nakuha ang granada mga alas 11 na sa buntag ug gipabuto kini sa Explosives Ordnance Division (EOD) sa firing range sa Bulasa, Argao.

Ang suspek napriso na kaniadto gumikan sa paghupot og granada apan na-dismiss ang kaso sa korte busa nakagawas.

Ang pagsilbi sa search warrant gihimo sa mga sakop sa 2nd Provincial Mobile Force Company gipangulohan ni Police Lt. Jefferson Dalman ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si Police Lt. Col. Efream Gaayon Paguyo.

Uban kini sa Argao Police Station ubos sa kamandoan ni Police Maj. Ivy Martin Bartolome ug Regional Intelligence Unit (RIU7) ug EOD. / DVG