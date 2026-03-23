Mga armas, ilegal nga drugas nasakmit sa Central Visayas

Nakasakmit ang Police Regional Office (PRO) 7 og 37 ka armas nga way mga lisensya, ingon man P2 million nga balor sa ilegal nga drugas atol sa usa ka semana nga anti-criminality and law enforcement operations gikan sa Marso 15 hangtod 21, 2026.
Base sa datos sa PRO 7, nakasakmit sila og 37 ka loose firearms, usa ka explosive, ug 80 ka bala sa lainlaing kalibre sa armas sa tibuok rehiyon.
Sa ilang paghingusog sa pagpangita niadtong mga akusado nga dunay mga pending warrant of arrest, ang PRO 7 tracker team malampuson nga nakasikop og 101 ka wanted persons diin 10 niini nalakip sa listahan sa most wanted.
Samtang sa kampanya batok ilegal nga drugas, nakasikop ang kapulisan og 202 ka drug suspects, lakip na niini ang duha ka high value individual, 12 ka street level, ug 188 ka bag-ong drug personalities.
Nakakompiska sab sila og 264.01 ka gramo sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga kapin sa P1.7 million ug 3.10 gramos nga pinaugang dahon sa marijuana.
Wala sab sila magpaulahi sa ilang paggukod sa illegal gambling, diin 91 ka mga sugarol ang nangadakpan ug P14,645 nga kuwarta sa sugal ang nasakmit. / AYB