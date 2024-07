Mga armas, makina sa paghimo niini gitahan

Gatusan ka mga nagka­lainlaing kalibre sa mga paltik nga armas ug mga makina sa paggama niini ang gipangtahan ngadto sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao.

Kini gipresentar sa Danao City Police Office ngadto sa media niadtong Lunes, Hulyo 8, 2024.

Si P/Lt. Col. Clark Ike Arriola, hepe sa kapulisan sa Dakbayan Danao, nagkanayon nga resulta kini sa programa sa kapulisan ug lokal nga kagamhanan.

Matod ni Arriola nga nipagawas og kamandoan si PNP Chief Gen. Rommel

Francisco Marbil ug Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7) nga sulbaron ang problema sa loose firearms.

Giila ang Danao nga maoy tinubdan sa mga paltik nga armas sa Kabisay-an ug Mindanao diin ang mga armas nga ginama sa mga pistolero sa maong siyudad maoy gipanggamit sa krimen.

Tungod niini, niumol siya og proyekto nga gitawag og Project Trident diin tulo ka pamaagi gamiton aron pagsulbad sa dugay na nga problema nga giatubang sa kapulisan ug mahunong na ang mohimo sa paltik nga armas.

Kini mao ang paglambigit sa komunidad, pag-awhag sa ilang barangay nga itahan ang ilang mga gipanghimo nga armas lakip na ang makina niini nga gipanag-iya pa sa ilang mga kabanay sa dugay na nga panahon.

Kon matahan na nila ang ilang mga gamit sa paghimo og armas, hatagan sila og panginabuhian sama sa livelihood projects sa gobyerno ug ang katapusan hatagan sila og trabaho sa gobyerno.

Nipasabot si Arriola nga ning nagkaduol na usab ang midterm elections posibling gamiton sila sa pag himo og armas alang sa pagpang hulga sa mga botante.

Dali ra nila mailhan ang mga illegal gun maker sa Danao apan ang nakahimo og problema tungod kay dili man nila kini ma montor.

“Yung mga illegal manufacturers there is very big possibility and probability na we can identify them. But those who are the buyers would be very difficult, kasi may bumibili from other region, other parts of the country sa tri-cities natin. So, yun ang pinipigilan natin,” matod ni Arriola.

Si Danao City Mayor Thomas Mark “Mix” Durano nagkanayon nga sa pagkakaron dunay kapin sa usa ka libo ka mga manghimoay og armas sa ilang siyudad nga naa sa ilang listahan.

Apan pipila na lang niini ang aktibo sanglit ang uban niini dili na makagama og armas tungod sa katiguwangon. Iyang gihulagway nga ang naghupot sa mga makina sa paghimo sa armas naa na sa ika tulo nga henerasyon sa ilang pamilya.

Giangkon sa mayor nga dugay na nga naapektuhan ang mga tighimo sa armas tungod sa subsub nga operations sa kapulisan ilabi na sa matag panahon nga magsingabot ang eleksiyon.

Tungod niini, dunay programa ang Siyudad alang sa maong mga gun maker. Kini mao ang pagbutang og livelihood program sama sa fish pond, pagbutang og mga satel­lite market sa mga bukirang barangay sa Danao samtang dunay 120 ang gipatrabaho sa City Hall.

“Dugay naman ni sila nga na affected, so mao nang naningkamot gyud mi sa Danao City Government to give them another alternative...” matod ni Durano.

Sa nanglabay nga katuigan, nisuway sila og himo og kooperatiba nga maghimo nila nga lehitimo nga gun factory apan wala kini molampos.

Bisan paman sa pagpatuman sa maong programa sa Danao City Police Station, wala gihapon sila mohunong sa pagpanakop niadtong masakpan nga maghimo og mga armas. / AYB