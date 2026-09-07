Mga artista manuwa sa Seaside Arena

Pangulohan na sab sa mga artistang basketbolista nga sila si Gerald Anderson ug David Licauco ang ilang tagsatagsa ka puwersa sa gikahinamang “Bida sa Arena: The Rematch” nga gikatakda karong Septiyembre 26, 2026, sa SM Seaside Cebu Arena sa Dakabayan sa Sugbo.
Si Anderson maoy mangulo sa Team Th3rd Floor samtang si Licauco maoy lider sa Team Sparkle Entertainment.
Sa premirong panagsangka sa duha ka kampo niadtong Mayo 3 sa SM Mall of Asia Arena, giagak ni Anderson ang iyang puwersa sa kadaugan.
Si Anderson kinsa nakaduwa sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) niadtong 2023, maoy napiling MVP ning sangkaa.
Sa press conference niadtong Dominggo, Septiyembre 6, sa SM Seaside, nagkanayon si Anderson nga naghinamhinam silang moduwa atubangan sa mga Sugboanon sulod ning world-class state-of-the-art venue sa Queen City of the South.
Human sa premirong duwa, aduna nay garbo nga giprotektahan ang duha ka mga kampo hinungdan nga pareho kining nipasalig nga mopagawas sa tanan niining ikabuga.
Sa iyang bahin, nagkanayon si Licauco nga ning higayona, nagpraktis sila og maayo gumikan kay gusto gyud nilang makabawos.
Gawas ni Anderson, ang ubang mga sakop sa Team Th3rd Floor mao sila si Argel Saycon, Johannes Rissler, Elyson De Dios, Richard Gutierrez, Tristan Ramirez, Emilio Daez, Jeremiah Lisbo, Marco Gallo, Gab Lagman, Jeo Ong, ug Arthur Nery.
Ang mga kauban ni Licauco sa Team Sparkle Entertainment mao sila si Rayver Cruz, Will Ashley, Josh Ford, Dustin Yu, Mavy Legaspi, Paul Salas, Anthony Constantino, EA Guzman, Andre Paras, Kimson Tan, Prince Carlos, ug Mateo Monzones.
Ang mga muse sa duha ka teams mao ang Cebuana star Shuvee Etrata ug Heaven Peralejo.
Modugang og kolor sa kalihukan mao ang raffle prizes diin 10 ka tag P5,000 ang ipanghatag, duha ka trips for two sa Vietnam, unya P100,000 ang grand prize.
Ang mga tiket nagkantidad og P5,600 sa courtside, P4,000 sa SVIP, P2,850 sa VIP, P1,150 sa Box Premium, P600 sa Box Regular A, ug P400 for Box Regular B. Mapalit ang mga tiket sa SM Tickets outlets. / ESL