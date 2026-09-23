Mga baboy sa Ginatilana ‘nagpositibo’ sa ASF

Positibo sa African Swine Fever (ASF) ang tulo sa upat ka sample sa baboy nga gikuhaan sa Barangay Cagsing ug Calabawan, Ginatilan, Cebu.
Matod ni Cebu Provincial Veterinary Office (PVO) Head Mary Rose Vincoy niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026, ang tulo ka sample positibo sa ASF DNA.
Ang mga baboy nga gikuhaan og sample patay na sa dihang nigawas ang resulta niadtong Septiyembre 18.
Padayon ang imbestigasyon sa PVO kon giunsa pagsulod sa ASF sa Ginatilan.
Lakip sa gisusi ang posible’ng pagkontak sa pipila ka baboy sa Ginatilan ngadto sa mga baboy gikan sa Negros Oriental.
Gisusi sab ang impormasyon nga adunay pipila ka tag-iya sa baboy nga nitambong sa piyesta sa Tanjay, Negros Oriental ug nag-uli og luto nga baboy.
Apan gipasabot ni Vincoy nga wala pa kini mapamatud-ang tinubdan sa ASF sa Ginatilan.
Gibutang sa quarantine ug movement restrictions ang Barangay Cagsing ug Calabawan diin gidili ang pagbalhin, pag-ihaw ug pagbaligya sa mga baboy.
Nagpatukod sab og unom ka checkpoints ang Ginatilan aron mamonitor ang paglihok sa mga hayop ug mga materyales nga mahimong makadala sa virus.
Gidili sab sa lungsod ang pagsulod sa live hogs, baboy ug pork products gikan sa Negros Oriental pinaagi sa land ug sea entry points.
Samtang, padayon ang province-wide surveillance ug border control sa Cebu batok sa pagsulod sa mga baboy ug pork products gikan sa Negros Island ug ubang ASF-affected areas.
Matod ni Vincoy, walay kasegurohan nga dili mokaylap ang virus, busa importante ang kooperasyon sa hog raisers, traders, transporters ug residente. / CDF