Mga badlungon gipangandaman

Ning nagkaduol na ang dakong kalihukan sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo nga mao ang Sinulog 2024, ang Police Regional Office 7 (PRO) 7 nipakita na sa ilang kaandam sa paghatag og seguridad.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga nakahimo na sila og sistema sa pag monitor sa mga kriminal sama sa mga manglabnihay, mangingilad, mangunguot ug mga sakop sa salisi gang nga nagtinguha nga modayo sa Sugbo.

Gibutyag ni Pelare nga wala sila makadawat og hulga sa siguridad apan gimando ni Aberin nga palapdan pa ang ilang intelligence monitoring ug pakig-alayon sa ilang counterparts aron mabantayan ang lihok sa mga kriminal sa mga silingang rehiyon sa nasod.

“I would like to assure everyone that your PRO-7 is on top of the situation. We will be exhausting all resources of Police Regional Office-7 to make sure that once again we will be having a safe, secured and most especially solemn Sinulog celebration,” matod ni Pelare.

Ang PRO 7 nag-umol na og Task Force Sinulog diin ang ilang security coverage pinasubay sa Major Events Security Framework (MESF) nga maoy gigamit sa kapulisan kon dunay dagko nga mga kalihukan sama sa Sinulog.

Tulo ka task group ang gihulma sa PRO-7. Kini naglangkob sa Task Group Security, Task Group Peace and Order ug Task Group Emergency Response nga gidumala sa kapulisan, Armed Forces of the Philippines (AFP), local disaster offices ug mga ahensya sa gobyerno.

“The heads of this task group may come from different agencies then we will be meeting in a regular basis para to check on the progress of each task group. This Monday we will be having another round of conference para we can iron out the security preparations”, dugang ni Pelare.

Giawhag niya ang publiko nga tabangan sila sa pag mo­nitor sa ilang palibot.