Mga bagyo masinati sa hinapos sa 2024

Posible nga makasinati ang Pilipinas og mas daghang mga bagyo sa umaabot nga mga buwan, partikular na sa pagtapos sa tuig paingon sa sayo’ng bahin sa 2025 tungod sa gipaabot nga La Niña phenomenon.

Sa press conference sa Malacañang sa Martes, Marso 26, 2024, si Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Climatology and Agrometeorology Division chief Ana Liza Solis niingon nga mga 13 ngadto sa 16 ka bagyo ang gitagna nga moigo sa nasod sulod ning tuiga, ubos sa normal nga average nga 19 ngadto sa 20 matag tuig.

“During La Niña po ay usually po, medyo mas dumadami ‘yung bilang ng ating bagyo since yun pong pag-init ng temperatura ng karagatan malapit ‘yung pag-init sa atin, so therefore possible ‘yung potential tropical cyclone development na mas malapit na karagatan sa atin,” matod ni Solis.

“For now po, by this year, mga around 13 to 16 na bagyo po ang possible po this year. Ibig sabihin, maaaring below normal dahil mararamdaman po kasi natin iyong possible effect ng La Niña is last quarter of the year,” dugang niya

Si Department of Science and Technology (DOST) Secretary Renato Solidum Jr. niingon nga ang nagpatigbabaw nga El Niño phenomenon o dry spell mahimo’ng magpadayon hangtod sa Agusto 2024, samtang adunay 62 porsyento nga tsansa nga masinati ang La Niña phenomenon sa Hunyo.

Iyang gitataw nga dili dayon masinati ang epekto sa La Niña samtang posible usab nga malangan og gamay ang pagsugod sa ting-ulan.

Matod ni Solidum nga naghatag usab kini sa nasod og mas mubo nga lead time sa pagpangandam sa mga bagyo.

“People should always make sure that they are ready kaya importante ‘yung LGU (local government unit) at family preparedness level,” matod niya.

“Very dynamic ‘yung weather system, that’s why we have to keep on updating everyone,” dugang niya.

Ang La Niña gihulagway sa talagsaon nga mas bugnaw kay sa kasagaran nga sea surface temperature (SSTs) sa central and eastern equatorial Pacific (CEP).

Bisan sa pagpatigbabaw sa El Niño sa hinapos nga mga buwan sa miaging tuig, ang nasod nakasinati og di kasarangan nga mga pag-uwan.