Mga bangko gitagalan og 7 ka adlaw sa pagsumite sa bank records sa VP

Ang mga hingtungdan nga bangko ug institusyon sa panalapi gitagalan og hangtod sa Septiyembre 2, 2026, aron itugyan ang mga rekord nga nakabase sa peso nga naglambigit kang Bise Presidente Sara Duterte, sa iyang bana nga si Manases Carpio, ug sa 20 ka mga entidad nga konektado sa magtiayon, subay sa bag-ong direktiba gikan sa impeachment court sa Senado.
Giluwatan ni Presiding Officer Francis “Chiz” Escudero ang maong deadline nga pito ka adlaw niadtong Miyerkules, Agusto 26, 2026, samtang gisagop sa korte ang parehong mga limitasyon nga gipatuman niini sa desisyon niadtong Hulyo 20 kalabot sa mga subpoena alang sa mga rekord sa panalapi.
“The request for subpoena directed to the concerned banking institutions... and financial institutions covering the respondent, her spouse, Attorney Manases Carpio, as well as 20 entities allowed by this court in which the spouses hold an interest is hereby granted,” matod ni Escudero.
Iyang gitataw nga ang mando naglangkob lamang sa mga peso account ug wala naglakip sa mga foreign currency deposit, gawas kon ang depositor mohatag og authorization letter.
Gimanduan ang mga institusyon nga ipresentar ang gipangayo nga mga dokumento ngadto sa Clerk of
Court sulod sa pito ka adlaw o sa dili pa ang Miyerkules sa sunod semana.
Gipahayag sa lead counsel sa depensa nga si Sheila Sison nga gipabilin sa kampo ni Duterte ang ilang katungod sa pagpadayag og angay nga mga pagsupak ug paggamit sa mga legal nga paagi may kalabutan sa mga rekord nga gipangayo pinaagi sa subpoena.
Ang labing ulahing mando nagsunod sa desisyon sa impeachment court niadtong Hulyo 20 nga nagtugot sa pag-access sa pipila ka mga rekord sa panalapi nga may kalabutan kang Duterte, samtang gisusi sa mga senator-judges ang mga ebidensya nga gipresentar sa impeachment trial. / PNA