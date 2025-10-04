Mga bantayanan sa balay human gitay-og sa linog

Human ang usa ka linog, luwas ba ang inyong panimalay? Unsa ang angay susihon pagkahuman dayon sa linog.
Gisaulog matag unang Lunes sa Oktubre, ang World Architecture Day diin naghatag kini og bili sa gitukod nga palibot ug ang epekto niini sa katawhan.
Ang tema karong tuiga mao ang “Design for Strength,” nga nag-angkla sa usa sa tulo ka mga importanteng prinsipyo sa arkitektura nga gihulagway sa karaang Romanong arkitekto ug magsusulat nga si Vitruvius -- Firmitas, nga nagpasabot og kusog. Ang laing duha mao ang Venustas (elegancy o katahum) ug Utilitas (kapuslanan).
Ang natural nga mga katalagman kanunay nga nagsulay sa aspeto sa disenyo sa arkitektura ug nagsukod kon unsa ka luwas ang istruktura sa mga bilding ug panimalay.
Ang grabeng pagbaha panahon sa kusog nga uwan ug ang bag-ohay lang nga linog nga miigo sa Sugbo ug sa mga silingang dapit naghatag og pag-amgo sa tanan nga mas maayo ang luwas itandi sa nindot.
Ang nagkalapad nga sakop sa disenyo sa mga balay ug mga proyekto nga panimalay, mas gitutokan na karon dili lamang tungod sa nagkadaiyang kondisyon sa matag nasod sa kalibutan, apan lakip na ang pagbag-o sa klima.
Ang kaluwasan panahon sa kalamidad, ug pagkahuman, usa sa nag-unang prayoridad sa disenyo sa residensyal gawas sa paghatag og “mga atop sa ibabaw sa atong mga ulo.”
Human sa linog nga miigo sa Sugbo niadtong Martes, Septiyembre 30, 2025, mahimo nimong susihon ang pipila ka elemento sa imong balay aron masuta kon luwas ba nga mosulod.
Timan-i nga ang kadaot sa maong katalagman ngadto sa mga tawo wala magdepende sa aktuwal nga pag-uyog, apan sa mga epekto sa maong pag-uyog sa mga panimalay nga maoy hinungdan sa pagkapakyas niini sa istruktura, nga nagpameligro sa mga residente nga nagpuyo ning panimalay.
1. Magpabilin sa gawas sa inyong balay kon grabe ang kadaot niini. Ang nahugno nga mga bahin sa bungbong ug sa ibabaw nga mga andana, natumba nga mga haligi ug mga poste ug dagkong nahulog nga mga tinumpag kinahanglan nga maghatag kanimo oh timaan nga dili luwas ang pagsulod sa balay. Mahimong adunay ubang mga bahin sa sulod nga hapit na mahulog nga mahimong hinungdan sa grabe nga kadaot.
2. Susiha ang mga nag-unang structural nga mga parte sa balay, nga mao ang mga sagbayan ug mga haligi. Uban sa mga nag-unang pundasyon sa panimalay, sama sa mga haligi ug mga footing sa bungbong, kini nga mga bahin nagkupot sa tibuok estraktura sa balay. Kon adunay makita nga kadaot kanila, mahimo’g dili luwas nga magpabilin sa sulod.
3. Bisan ang mga bilding o panimalay nga walay dayag nga kadaot mahimong dili luwas. Susiha ang gawas nga bahin kon adunay mga liki. Kini ba nga mga liki, nipis ug mabaw lamang ug anaa sa gawas nga bahin, o kining mga liki mahimong nagpakita sa seryoso nga mga isyu sa pundasyon sa bilding? Sa usa ka dokumentaryo nga gihimo sa Taiwan News sa miaging tuig, ang mga inhenyero sibil nagpasidaan bahin sa pormag-X nga mga liki sa kongkreto nga mga haligi, nga sagad gisundan sa pagkahulog sa proteksiyon nga layer. Kini usa ka timailhan nga kinahanglan ka nga motawag dayon sa mga eksperto aron susihon ang imong balay.
4. Alang sa taas nga andana, mahimo nimong susihon ang mga salog niini. Adunay mga kaso kung adunay mga liki sa salog, mahimong nagpakita kini og dugang kadaot sa padayon nga kaumog niini nga makaguba sa mga reinforcing bar sa sulod. Ang mga salog nga adunay ingon niini nga mga kondisyon mahimong mahugno bisan unsang orasa, labi na pagkahuman sa kusog nga linog. Ang posibleng kadaot sa salog, sama sa dakong pagtakilid, mahimong sulayan pinaagi sa pagbutang og marmol o bola sa salog ug pag-obserbar sa lihok niini.
5. Susiha ang mga pultahan ug mga bintana. Mahimong adunay mga luag ug nangawagtang nga mga bahin sama sa glass panels, transoms, ug jambs nga mahimong mahulog bisan unsang orasa. Pag-amping kanunay sa paglakaw duol sa mga tapok sa mga tinumpag, sama sa buak nga konkreto ug bildo.
6. Mas maayo nga mangayo og tabang sa usa ka structural engineer aron masusi ang imong balay human sa linog. Ang mga arkitekto kasagarang magtrabaho uban niini nga mga inhenyero ug uban pang mga kaalyado nga propesyon aron masiguro nga ang bilding nga ilang gidesinyo makatagbaw sa mahinungdanong Vitruvian nga mga prinsipyo sa arkitektura alang sa matahum ug magamit nga mga istruktura alang sa luwas nga komunidad. / SUNSTAR