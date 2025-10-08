Mga Barangay sa Mandaue nakadawat og P11M nga tambal

Nagpagawas og P11 milyunes nga kantidad sa mga tambal ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue alang sa tanang 27 ka mga barangay aron maseguro nga ang matag barangay health center adunay igong suplay.
Sumala sa post gikan sa Mandaue City Public Affairs Office niadtong Septiyembre 13, 2025, ang maong mga tambal kabahin sa P25 milyunes nga gisaad ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano sayo pa ning tuiga.
Ang unang nakaabot na sa nagkalainlaing barangay health centers sa siyudad.
Gimanduan ni Mayor Ouano ang mga kapitan sa barangay ug health workers nga maseguro nga ang mga tambal makaabot sa mga tawo nga labing nagkinahanglan niini. Iyang gipasalig nga ang patas nga serbisyo sa panglawas nga walay Mandauehanon ang pasagdan sa pag-access sa importanteng tabang medikal.
“We have released P11 million worth of medicines for all 27 barangays and their health centers. The total amount procured for this program is P25 million, and it will be delivered gradually,” matod ni Ouano.
Gipasalig sab sa mayor nga ang pag-apudapod sa mga tambal patas ug transparent sa tanang barangay.
Aron transparent ug accountable, gipahibalo sab sa mayor ang publiko pinaagi sa opisyal nga page sa listahan sa mga tambal nga giapudapod aron masayran sa mga lumulupyo kon unsa ang anaa sa ilang health centers.
Tinguha ni Mayor Ouano nga mapalambo ang health services sa Siyudad sa Mandaue. / ABC