Mga barko nga moagi sa Hormuz kinahanglan og pagtugot sa Iran

Ang Navy Commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sa Iran nga si Alireza Tangsiri, niingon niadtong Martes nga ang bisan unsang sakyanan sa dagat nga moagi sa Strait of Hormuz kinahanglan nga makig-coordinate sa hingpit sa Iranian maritime authorities.
Sa iyang post sa X, si Tangsiri niingon nga ang naval forces sa IRGC nibabag sa usa ka langyaw nga container ship, nga giila nga “SELEN,” human kini napakyas sa pagsunod sa gikinahanglang mga protocol ug pagkuha sa transit permit.
Kini nga mga pamahayag nitumaw taliwala sa nagkagrabe nga tensiyon human sa hiniusang pag-atake sa U.S. ug Israel sa Iran sugod niadtong Pebrero 28.
Kini maoy hinungdan sa pagbalos sa Iran pinaagi sa mga missile ug drone batok sa mga target sa Israel ug U.S. sa maong rehiyon.
Sukad niadto, gihugtan na sa Iran ang pagkontrolar sa Strait of Hormuz ug gilimitahan ang pag-agi sa mga barko nga dunay kalambigitan sa Estados Unidos ug Israel.
Si Foreign Minister Abbas Araghchi niingon niadtong Martes nga ang kadelikado sa maong agianan sa tubig naggumikan sa mga pag-atake sa U.S. ug Israel.
Nidugang siya nga ang mga lakang sa Iran nahiuyon sa international law ug nagtumong sa pagpanalipod sa ilang soberanya.
Sa usa ka tawag sa telepono uban ni Malaysian Foreign Minister Mohamad Hasan, si Araghchi niingon nga ang maong estretso sirado alang sa mga barko nga konektado sa Estados Unidos, Israel, o mga partido nga nalambigit sa mga pag-atake, sumala sa pamahayag sa Foreign Ministry. Nidugang siya nga ang ubang mga barko mahimong makaagi sa maong agianan pinaagi sa pakig-alayon sa mga awtoridad sa Iran aron maseguro ang luwas nga pagbiyahe.