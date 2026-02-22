Mga basura gipilian sa SRP una pa ilabay
Gisugdan na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang paggamit sa South Road Properties (SRP) isip usa ka temporary sorting hub aron sulbaron ang nagkadakong problema sa basura sa siyudad, dungan sa plano nga ibalhin ang mokabat sa 8,000 ka tonelada nga nabulag (segregated) ug mapuslan pa nga basura ngadto sa permanente nga dapit sa Aloguinsan sa ikaduhang semana sa Marso 2026.
Gitataw ni Konsehal Joel Garganera niadtong Dominggo, Pebrero 22, 2026, nga ang pagdala sa mga basura ngadto sa SRP usa lamang ka hamubo nga lakang aron mapugngan ang dugang nga pagtipun-og sa basura samtang gitiwas pa sa dakbayan ang malantawon (long-term) nga solusyon sa pagdumala sa basura.
Usa ka pundok sa basura ang nakit-an pinaagi sa aerial drone shot sa SRP dapit sa Pond A, taliwala sa nagpadayon nga “garbage crisis” sa siyudad, nga nakakuha sa atensyon sa publiko mahitungod sa gidak-on sa nagpundo nga basura sa dakbayan.
Ang operasyon sa pagbalhin gidumala ni Department of Public Services (DPS) head John Paul Gelasque, uban sa usa ka pribadong kontraktor nga maoy nagdumala sa paghakot sa basura.
Ang mga nabulag nga basura gikan sa kasikbit nga mga barangay kasamtangang giproseso sa MRF sa SRP, diin ang mga recyclables lain-lainon sa dili pa kini hingpit nga ilabay sa husto nga dapit. / EHP