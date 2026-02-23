Mga batan-on nga rider nga nag-ala ‘Superman’ sa Cordova, nag-sorry

Upat ka mga batan-on nga rider sa motorsiklo nga nag-ala “Superman” samtang naglumba sa Centennial Avenue, ang “discipline zone” sa Cordova, ang nangayo og pasaylo sa publiko didto sa opisina ni Mayor Cesar “Didoy” Suan.
Gipatawag ni Suan ang maong mga batan-on, uban sa ilang mga ginikanan ug ang mga tag-iya sa motor, aron paminawon ang ilang habig niadtong Dominggo, Pebrero 22, 2026, human nag-viral ang video diin naghimo sila og delikadong stunts nga walay gisul-ob nga helmet.
Ang maong mga batan-on pulos residente sa Cordova; usa ang nag-edad og 18, duha ang 16 anyos, ug usa ang 15 anyos.
Sa video nga gi-post sa official Facebook page sa Cordova, gipakita nga kadaghanan sa mga ginikanan o guardian niingon nga ang ubang menor de edad nsa motor nga wala sila masayod.
Adunay ginikanan nga niingon nga iyang gitugotan iyang anak nga makamotor padulong sa eskwelahan bisan walay lisensya.
Ang mga ginikanan nag-atubang na karon sa consequence diin nameligro nga kompiskahon ang ilang lisensya ug nangayo sab sila
og pasaylo sa publiko samtang nisaad nga hugot na nilang tipigan ang mga yawe sa motor.
Nisaad sab ang upat ka batan-on nga dili na nila usbon ang ilang gibuhat.
Nipasidaan si Suan nga kon ugaling masubli pa ang maong kalapasan dili lang sila ipatawag sa Mayor’s Office, kondili ipaubos pa sa silot sa LTO sigon sa kalapasan nga ilang nahimo.
Gipahibalo sab niya ang pagdaghan sa checkpoints sa mga nag-unang dalan sa Cordova aron dakpon kadtong mga malapason sa trapiko.
“Mga Cordovanhon, mahimo unta ni nga leksyon natong tanan. Ako lang iklaro, para sa mga reckless driver nga magpadagan—taga Cordova man o dili—nga mopadagan sulod sa akong jurisdiction, sulod sa Lungsod sa Cordova, kini na ang katapusan nga makig-atubang sa Mayor’s Office aron mangayo og pasaylo ug public apology,” matod pa ni Suan.
“Ang gihimo nila usa ka kalapasan sa Section 48 kon reckless driving ug adunay posibilidad nga dili na sila haom nga makaangkon og driver’s license ubos sa RA 4136,” dugang sa mayor. / DPC