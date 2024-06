Mga batan-ong mag-uuma sulbad sa krisis sa bugas – Imee

Wa mawad-i sa paglaom si Senador Imee Marcos ngadto sa mga partisipante sa Young Farmers Challenge (YFC) Program ilabi na niadtong batch sa miaging tuig, 2023, ilabi na nga ang gipaabot nga awarding ceremony ug kick-off sa programa nga “BIGAYAN 2024 (Bigas at Bayan)” ipahiga­yon karong Hunyo 6 sa Nueva Ecija nga giila nga ‘rice granary’ sa Pilipinas.

Ang programang “BIGA­YAN 2024 (Bigas at Bayan)” panagtapok sa mga lider ug rice summit aron hisgutan ang rice crisis sa nasod.

“Alam kong marami ang duda kung kaya pa ba natin i-ahon ang sektor ng agrikultura sa nalalapit na hinaharap lalo’t may krisis tayo sa bigas ngayon, marami sa ating mga kababayan ang nagugutom, at hindi ito mahahanapan ng solusyon agad-agad,” matod ni Senador Marcos.

Sumala pa nga grabeng naapektuhan ang mga kabus niining padayong pagsaka sa presyo sa bugas, apan pinaagi unya sa mga batan-ong mag-uuma nga andam buhion ang agriculture sector, taas ang paglaom sa opisyal nga masulbad ang maong suliran.

Ang YFC program diin ang Departmento sa Agrikultura (DA) maghatag og hinabang pinansiyal aron nga dasigon ang kabatan-onan ngadto sa agrikultura pinaagi sa pagha­tag og kapital nga magamit sa mosulod sa agri-fishery, agribusiness, agri-entrepreneurship enter­prises, ug mohatag og bu­siness development assistance.

“We need programs such as the YFC to make farming more attractive to them, encourage agri-fishery and livestock innovations, otherwise we will continue to lose workers in the agriculture sector,” pasabot ni Marcos.

Namatikdan sa senador nga ang kasagarang edad sa mga Pilipinong mag-uuma anaa sa 57 ug 59 ka tuig, base sa datos nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority nagpakita nga ang agriculture ug forestry sub-sector dunay dako nga pagkunhod.

Nagsugod ang YFC program sa 2021, adunay total nga 3,625 YFC beneficiaries nga nag-ope­rate og agribusiness enterprises sa production sama sa crop production, poultry, livestock, aqua­culture, vermiculture, urban agriculture, ug horticulture.

Adunay sab ang nag-ope­rate sa food processing sama sa chocolate, mushroom by-pro­ducts, processed vegetables, processed fruits ug ang digital agriculture lakip na sa supply chain business solutions. / PR