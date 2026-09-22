Mga batan-ong nalambigit sa riot gipaatubang sa brgy.

Gipahugtan sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office (CCPO) ang police visibility sa ilang area of responsibility ubos sa pagpangulo ni Police Captain Raymart Rabanes human nikatap sa social media ang video sa pagbinatuay og mga botelya sa mga batan-on sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa gabii, Septiyembre 19, 2026.
Tungod niini, nilusad og police intervention ang Waterfront Police Station aron masuta ang hinungdan sa insidente ug mailhan ang mga nalambigit sa maong kagubot.
Nihimo og barangay visitation si Rabanes ug nakig-coordinate kang Barangay Captain Harold Seño ug sa mga barangay opisyal aron masuta ang insidente ug mailhan ang mga personalidad nga makita sa video.
Pinaagi sa koordinasyon ug verification, malampusong nailhan ang usa sa mga batan-ong makita sa maong video.
Human makompirmar ang ilang pagkaila, gipatawag sa barangay ang mga nalambigit uban sa ilang mga ginikanan.
Gibutyag sa usa sa mga batan-ong nalambigit nga gikan sila sa night market ug samtang namauli, nasugatan nila ang laing grupo sa mga batan-on hangtod nga nisangpot kini sa pagbinatuay og mga botelya.
Tungod kay unang higayon pa sa mga nalambigit sa susamang insidente, gihatagan sila og pasidaan sa kapulisan ug gipahimangnuan nga dili na usbon ang ilang gibuhat.
Ang mga menor de edad, uban sa ilang mga ginikanan, gitambagan sab nga ilang responsibilidad ang pag-monitor ug paggiya sa ilang mga anak aron malikayan ang paghimo og kagubot ug makatabang sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa ilang komunidad.
Isip kabahin sa preventive measures, mopahugot pa ang Waterfront Police Station sa police visibility, checkpoint operations, Oplan Bulabog ug Oplan Bakal/Sita, lakip ang pag-deploy og mga personnel duol sa mga elevated police outpost.
Gipasalig sa kapulisan nga magpadayon ang ilang koordinasyon sa mga barangay opisyal ug sa komunidad aron maseguro ang kaluwasan sa mga molupyo ug mapugngan ang pagbalik sa susamang insidente nga mahimong makatugaw sa kahusay ug kalinaw sa maong lugar. /