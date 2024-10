Mga batang nakigbatok sa kanser sa Guadalupe, nakadawat og gamay’ng pahalipay

Gipahigayon ang kasaulogan sa nahimutangan sa maong foundation sa Topaz St. Francisca Village diin si Socorin nanghatag og pagkaon, mga regalo, ug emosyonal nga suporta sa mga bata, mga tigbantay, ug mga kawani.

Si Socorin nakaagi kaniadto og kaugalingong mga hagit sa panglawas hinungdan nga naag­ni usab siya pagtabang sa uban nga nagkinahanglan tungod sa iyang personal nga kasinatian.

“I once went through a challenging time with my own health and honestly, it was very frustrating. I prayed that if I recovered, I would dedicate time to helping others, especially children battling serious illnesses like cancer. I wanted them to feel that they are not alone and that we have a God watching over us, giving us strength,” saysay ni Socorin.

Dunay 17 ka mga bata nga uban ang ilang mga ginikanan ug igsuon, ang mitambong sa kalihukan apan ang uban wala makaapil tungod sa ilang kondisyon sa panglawas.

“Naay mga kids nga dili pa kalakaw kay gikan gioperahan then wala sad naabot ang ubang kids from the community kay need mopahuway,” pasabot niya.

Giplanohan niya og sakto ang preparasyon sa maong kasaulogan ug gisiguro nga tukma ang mga pagkaon sa dietary needs sa mga bata.

“At first, we thought of ordering food from fast food, but it turned out that home-cooked meals were better for the children since they can’t have foods with preservatives,” dugang ni Socorin.

Gawas sa bento lunch boxes, nakadawat ang matag bata og customized nga coloring books, mga gamit sa art, ug uban pang mga gamit sama sa face masks, prutas, utanon, ug itlog alang sa ilang inadlawadlaw nga panginahanglan.

Sa pagpamalandong sa kasinatian, gipahimug-atan ni Socorin ang kamahinungdanon sa paghatag og emosyonal nga suporta ug dili lang materyal nga donasyon pinaagi sa pagpakita sa mga bata nga naa siya alang kanila sa labing lisod nga panahon ug wala sila nag-inu­sara sa ilang pakigbisog.

“It wasn’t just about giving material things, it was about being there for these children during their hardest times and showing them they’re not alone in their fight. It felt meaningful to be a part of their journey, even in a small way, and to share hope and strength with them,” sigon niya.

Ang Everlasting Hope Childhood Cancer Mission rehistrado isip social welfare agency sa Department of Social Welfare and Development kinsa nagpa­dayon sa paghatag og dakong suporta sa mga bata nga adunay kanser ug sa ilang pamilya.

Naghatag kini og temporaryong pinuy-anan alang sa mga pamilya nga gikan sa layo nga mga probinsya aron makapa-check-up sa Cebu diin nagha­tag usab og medical, emosyonal, ug espiritwal nga suporta aron matabangan ang mga pamilya. / Sinuwat ni Lilian Gotong, BA-Communication student