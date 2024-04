‘Mga bayani sa pandemiya’, nagpaabot sa ilang ayuda

Dul-an na sa usa ka tuig sukad nga ang Covid-19 wala na isipa nga usa ka ‘global health emergency’ sa World Health Organization (WHO), apan pipila ka Cebu-based healthcare workers nga gitawag nga "modern day heroes" atol sa pandemiya, ang wala pa makadawat sa cash allo­wance nga gisaad kanila.

Liboan ka mga healthcare worker gikan sa 25 ka mga pribadong tambalanan sa Sugbo ang nagpaabot pa sa ilang health emergency allowance (HEA) nga gisaad sa Department of Health (DOH), sumala sa United Private Hospital Unions of the Philippines (UPHUP).

Ang tigpamaba sa UPHUP nga si Ronald Ignacio, sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Abril 14, 2024, niingon nga ang mga healthcare worker gikan sa 25 ka pribadong tambalanan adunay 12 ngadto sa 20 ka buwan nga kantidad sa HEA nga wala pa madawat.

Ang bayad sa HEA alang sa mga healthcare worker giha­tag ubos sa Republic Act 11712, o ang Public Health Emergency Benefits and Allowan­ces for Health Care Workers Act, nga naghatag katungod sa mga health worker nga makadawat og HEA sa ma­tag bulan nga ilang gihatag sa serbisyo samtang ang nasod ubos sa estado sa emerhensya sa panglawas.

Ang madawat sa mga healthcare worker managlahi depende sa lebel sa risgo sa ilang trabaho: P3,000 sa low-risk areas, P6,000 para sa medium-risk areas, ug P9,000 sa high-risk areas.

Si Ignacio niingon nga duha pa lang ka tambalanan sa Central Visayas ang nakadawat sa ilang HEA, ang healthcare workers sa Cebu South General Hospital ug Siliman University Medical Center sa Dumaguete City. / JJL