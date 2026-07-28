Mga bayot manulod og motel, manulis

Nadakpan na ang grupo sa mga bayot ug usa ka babaye nga giingong gigamit isip paon human giataki ang usa ka 17-anyos nga Chinese national sulod sa iyang kuwarto sa motel ug gikawatan sa iyang cash, cellphone, ug uban pang mga butang.
Natanggong sa Waterfront Police Station ang maong mga suspek nga gipasanginlan nga nanulis og guest sa usa ka motel nga nahimutang sa General Maxilom Extension Avenue, North Reclamation Area, Cebu City niadtong alas 10:00 sa gabii, Dominggo, Hulyo 26, 2026.
Ang mga dinakpan nga gitago sa alyas nga Art, 21, taga Barangay Pusok, Lapu-Lapu City; Ruby, 19, taga Brgy. Lahug, Cebu City; Echel, 20, taga Brgy. Apas; ug ang babaye nga si Kyle, 22, taga Panagdait, Brgy. Mabolo.
Nasayran sa kapulisan nga ang biktima nga si alyas YangChao, 17, tinun-an sa usa ka international school sa Lapu-Lapu City ug iyang naila-ila si Kyle sulod sa usa ka mall.
Nagkasabot ang duha nga mag-check in sa motel ug sa dihang nakasulod na sila, naligo una ang biktima sa banyo.
Samtang diha sa banyo ang biktima, gipasulod ni Kyle ang tulo ka mga bayot sa kuwarto.
Nakamatikod ang biktima nga adunay laing tawo sa kuwarto hinungdan nga nigawas sa banyos ug nahitabo ang komosyon sa dihang gitiunan siya og kutsilyo .
Nahitabo ang nilayugay sa dihang gitabangan ang biktima ug gibunlot ang iyang pitaka nga adunay P53,000, lakip na ang cellphone, charger, ug power bank.
Human makuha sa mga suspek ang kuwarta ug ubang mga butang sa biktima, dali silang nisibat sa motel, dayon nidangop si YangChao sa police station aron ireport ang nahitabo.
Nilusad dayon og imbestigasyon ang Waterfront Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Michael Sevilla ug gihimo sab ang follow up operation ug nailhan ang mga suspek base sa kuha sa CCTV camera.
Pagka alas 10:00 sa gabii, Lunes, Hulyo 27, 2026, nadakpan sa kapulisan ang upat sa IT Park, Barangay Apas, Cebu City .
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, ang deputy city director for administration sa
Cebu City Police Office, nga mao kini ang modus sa mga suspek diin ang ilang target mga langyaw.
Diha sila mag-atang sa sulod sa mall diin ang ilang ipaon ang usa ka babaye ug kon mosugot ni nga mo-check in, sundon ni sa mga bayot aron ilang tulison.
“Migawas sa atong investigation nga grupo ni siya conspiring one another to commit a crime of robbery sa mga foreign and local tourist. So, sa among panawagan basin duna pay laing biktima dangop lang dayon nganhi sa police station 3 aron ma-file nato ang mga kaso,” matod ni Oriol.
Hugot nga gihimakak sa mga suspek nga ilang gihimo ang pagtulis sa tinun-an nga langyaw.
Usa kanila ang nibutyag nga nagkasabot sila nga maghilawas bugti sa bayad nga tag P5,000 ang matag usa nilang upat.
Dili sab tinuod nga nanulis sila kay gani ang cellphone nila maoy nawala dili ang sa langyaw.
Kasong Robbery ang giandam sa Waterfront Police Station batok sa upat ka mga suspek. /