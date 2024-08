Mga benepisyo sa billeting school sa Palaro

Human sa pagpahigayon sa Palarong Pambansa niadtong Hulyo 16, 2024 sa Dakbayan sa Sugbo, ang pagbukas sa klase sa school year 2024-2025, nagsugod niadtong Lunes, Hulyo 29, 2024.

Ang mga tinun-an ug mga magtutudo sa pipila ka mga tunghaan nga gipuy-an sa mga delegado sa nagkalainlaing rehiyon positibo ang ilang pagtan-aw sa kabag-uhan sa tunghaan.

Ang mga feedback nakuha pinaagi sa mga pagsusi niadtong Martes, Hulyo 30, 2024, sa tulo ka mga tunghaan nga nagsilbing billeting quarters sa Palaro 2024.

Kini mao ang Zapatera National High School (NHS), Mabolo Elementary School (ES), ug Tejero ES.

Daghan ang nakadayegf= sa mga kalambuan nga gihimo sa panahon sa sporting event, lakip na ang bag-ong pintura, paglimpyo sa drainage ug pipelines, pagbutang og mosquito nets sa mga bintana, pagdugang og appliances, pagpaayo sa mga dili mahuman nga lugar sa eskuylahan, ug pagtukod og mga bag-ong pasilidad.

Si Zapatera NHS Assistant Principal Allan Gepitulan niingon nga ang gigahin nga pundo gigamit aron magtukod og outdoor stage, ayuhon ang mga kasilyas, ug pagpaayo sa pagdagayday sa tubig gikan sa mga gripo sa wala pa ang Palaro.

Ang pundo usab nag-ayo sa mga kisame nga nadaut sa bagyong Yolanda niadtong 2013.

Si George Del Sanidco, usa ka estudyante gikan sa Zapatera NHS, nipasabot sa mga kausaban sa classroom, nga nagpasabot sa bag-ong rubber-painted floors, off-white wall paint, ug mosquito nets.

“Ang mga kausaban epektibo kay tanang butang tan-awon nga limpyo, ug maayo ang ambiance... Makatabang kini sa among pagtuon nga walay kalibog sa klase,” matod ni George.

Sa Mabolo Elementary School, ang mga pag-ayo maoy sentro sa pagtrabaho ingon sa giingon sa principal, Anatolia Patosa, nga naglakip sa pag-ayo sa dautang pintura, mga nadaut nga kisame, ug pagtukod sa usa ka extension kitchen.

“It really helped our students prepare for the opening of classes now that our rooms are in good condition,” matod sa school principal.

Si Tejero ES Principal Phamela Oliva ni-report sa pagtukod og multipurpose room, pagbutang og sound system, pagdugang og television sets, fans, ug kurtina sa matag classroom gamit ang pundo gikan sa Palaro nga renovation.

Si Cherryl Pancho, usa ka magtutudlo sa eskwelahan, miingon nga ang mga mosquito net makatabang dili lamang sa pagpanalipod batok sa mga lamok apan usab sa mga balhibo sa mga pati, nga kasagaran naa sa lugar.

“We used to have problems with dove feathers blowing in during strong winds. That issue is solved now with the added window screens in the classrooms,” matod ni Pancho.

Gi-emphasize usab ni Oliva ang kooperatibong paningkamot uban sa mga delegado gikan sa Calabarzon sa panahon sa Palaro, nga nagtinabangay sa pagdekorar sa eskwelahan gamit ang mga festive element para sa maong kalihukan.

Kini nga mga dekorasyon gipabilin aron maabi-abi ang mga estudyante sa pagsugod sa tuig sa eskwela.

Ang Siyudad ni-bid og P184 milyunes para sa pagpintal pag-usab sa 249 ka mga bilding sa eskwelahan. / Fred Leander Baldos, VSU intern