Mga biktima sa Bagyong Tino midawat og ayuda

Gisugdan na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpagawas sa Emergency Cash Transfer (ECT) alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa Bagyong Tino, ug dungan nga gipahigayon ang payout niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025, sa daghang mga barangay.
Ang Department of Social Welfare Services (DSWS) maoy nangulo sa pagpanghatag sa tibuok dakbayan nga naglangkob sa kapin sa 60 ka mga barangay ug sobra sa 3,000 ka apektadong panimalay.
Ang inisyatiba kabahin sa nagpadayon nga relief ug recovery operations sa siyudad human sa gibilin nga kadaot sa bagyo sayo niining buwana.
Ilawom sa ECT program, ang mga pamilya nga partially damaged ang ilang balay makadawat og P5,000, samtang ang mga pamilya nga totally damaged ang ilang balay makadawat og P10,000.
Gipakatap ang mga personnel sa DSWS sa nagkalainlaing lugar sa payout aron pagdumala sa pag-verify, pagkontrolar sa dagan sa mga tawo, ug sa saktong paghatag sa pundo.
Ang mga barangay nga nalakip sa payout niadtong Biyernes mao ang: Apas, Busay, Banilad, Lahug, Binaliw, Budlaan, Bacayan, Pit-os, Pulangbato, San Jose, Talamban, Capitol Site, Carreta, Kasambagan, Adlaon, Tagbao, Guba, Sirao, Taptap, Tabunan, Agsungot, Mabini, Cambinocot, Paril, Lusaran, Babag, Pung-ol, Sinsin, Sudlon 1, Sudlon 2, Basak Pardo, Cogon Pardo, Basak San Nicolas, Toong, Pamutan, Buhisan, Calamba, Labangon, Punta, Sambag 1, Sambag 2, Tisa, Sapangdaku, Kalunasan, Bulacao, Poblacion Pardo, Quiot, San Antonio, Mabolo, Hipodromo, Mambaling, Duljo, Fatima, Guadalupe, Zapatera, Tinago, Lorega, Cogon Ramos, ug Pahina Central.
Gipahibalo sa City Hall nga ang cash assistance nagtumong sa paghatag og dinaliang tabang sa mga pamilya kansang mga balay ug panginabuhian naapektuhan sa bagyo.
Nangandam sab ang siyudad uban sa mga opisyal sa barangay aron maseguro nga ang tanang kwalipikadong benepisyaryo maapil sa pagpanghatag.
Gipahinumdoman ang mga residente nga estriktong sundon ang ilang assigned schedules ug magdala og balidong identification alang sa verification.
Dugang pahibalo ang ipagawas pinaagi sa opisyal nga communication channels sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo samtang nagpadayon ang payout sa mosunod nga mga adlaw. / CAV