Mga biktima sa Bagyong Tino sa Cotcot, Liloan nagdangoyngoy: wa’y nadawat nga hinabang

Pipila ka mga biktima sa Bagyong Tino nga nagpuyo sa Purok Mahogany, Sityo Ilacot, Barangay Cotcot, Liloan, nipatulo sa ilang mga luha tungod sa kasagmuyo. Nagsubo sila kay wala sila mahatagi og hinabang gikan sa lokal nga kagamhanan ug sa nasudnong gobiyerno.
Si Delfie Sungahid, 56 , biyuda ug residente sa maong dapit, uban sa iyang mga silingan, nagpadangat sa ilang dakong kasagmuyo dihang nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu.
Kini nahitabo dungan sa pagduaw ni Presidente Ferdinand Marcos, Jr. sa Liloan niadtong Biyernes sa hapon, diin nanghatag siya og pagkaon ngadto sa mga evacuee nga anaa sa Tiltilon Elementary School sa Cotcot.
Gipadayag ni Sungahid ug sa iyang mga silingan nga wala sila mahatagi og food packs tungod kay wala sila malakip sa lista sa mga evacuee o mga naapektuhan.
Sumala nila, dili kini makiangayon tungod kay pareho silang nawad-an og panimalay ug kabtangan sa maong bagyo.
Naghangyo sila nga unta diretso na lang ang paghatag og hinabang ngadto kanila tungod kay tinuod man gyud nga nawad-an sila sa ilang pinuy-anan.
Gitug-an ni Sungahid nga tulo na ka adlaw silang walay tarong nga kaon. Nag-antos usab sila sa kakulang sa insaktong tubig mainom, sapot, ug tambal.
Labaw sa tanan, luoy kaayo ang ilang mga anak, gagmayng bata, ug mga apo nga nagpunayg hilak tungod sa kagutom.
Nanghinaot sila nga dili unta sila lisud-lisoron, kay dinalian gyud ang ilang panginahanglan og pagkaon, tubig, sapot, ug tambal. / GPL