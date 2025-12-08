Mga biktima sa Bagyong Tino sa Mandaue ibalhin na sa Pasilong

Unom na lang ka pamilya ang temporaryong nagpasilong sa Barangay Umapad Gym sa Mandaue City human hingpit nga gibanlas ang ilang mga balay tungod sa Bagyong Tino.
Kini ang gibutyag ni Kapitan Reb “Biboy” Cortes sa Barangay Umapad.
Gipasabot ni Kapitan Cortes nga wala nay kabalikan ang mga bakwit tungod kay wala gyu’y nahabilin nga balay nga ilang tukoron pag-usab human sa katalagman.
Matod niya, napasa na sa barangay ang ilang mga pangalan ngadto sa Kagamhanan sa Siyudad sa Mandaue sa paglaom nga sila ma-accommodate sa Pasilong sa
Paradise sa Barangay Guizo, usa ka temporaryong relocation site nga gipadagan sa siyudad.
“Unom na lang ka pamilya ang nahibilin dinhi sa Umapad Gym tungod kay wala na gyu’y balay nga kabalikan.
Naendorso na namo ang ilang mga pangalan sa Mandaue City ug gipasa na sa siyudad para ma-relocate sa Pasilong. Wala pa lang ko masayod kon butangan ba sila og tolda o sa mga unit nga anaa didto, apan apil na ang ilang mga pangalan,” matod ni Cortes.
Sa pagkakaron, nagpaabot sila og pahibalo gikan sa City Social Welfare Services (CSWS) nga mahimong moabot bisan unsang orasa.
Gidugang ni Cortes nga nabahin ang desisyon sa mga pamilya nga na-displace: ang uban andam nga mobalhin, samtang ang uban nagdumili tungod kay nahadlok sila nga ang relocation site layo ra kaayo ug makaapektar sa ilang panginabuhi.
Usa sa nagpaabot og relocation si Alvin Culpable kinsa nagpabilin sa Umapad sukad pa niadtong 2019 human nibiya sa Barangay Alang-alang.
Iyang gipaambit nga dihang niigo ang Bagyong Tino, napugos sila sa pag-evacuate dayon tungod kay dili na makasugakod ang ilang balay sa kadaot.
Tungod kay wala nay kabalikan, si Culpable niingon nga nangita sila og alternatibo nga temporaryong kapuy-an samtang nagpaabot sa relocation gikan sa siyudad. / ABC