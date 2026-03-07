Mga bituon sa sports pasidunggan

Ang labing maayo ug labing hayag nga mga bituon sa Cebu sports sa 2025 maoy masentro sa atensiyon sa giatngan nga 40th Sportswriters Association of Cebu-San Miguel Brewery (SAC-SMB) Cebu Sports Awards karong adlawa (Domingo, Marso 8, 2026, sa Ayala Center Cebu Activity.

Magsugod ang espesyal nga seremonyas sa alas tres sa hapon uban ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Patrick "Pato" Gregorio isip pinasidunggang dinapit ug mamumulong.

Si Philippine Sports Commissioner Ed Hayco, Cebu City Sports Commission (CCSC) Chairman Dr. Rhoel Dejaño, SMB Communications Manager Girlie Garces, ug mga opisyales sa SAC nga gipangulohan ni John Owen Pages motambong sab sa mahinungdanong okasyon.

Si basketball star June Mar Fajardo, two-time Olympic weightlifter Elreen Ann Ando, world boxing champion Melvin "El Gringo" Jerusalem, ug three-time world billiards champion Rubilen Amit naglangkob sa mga major awardees kauban silang pro skateboarder Margielyn Didal ug marathoner Artjoy Torregosa.

Duyogan sila sa University of the Visayas (UV) Green Lancers, Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, ug Jonathan Moses "Titing" Manalili (basketball), Cherry Ann Rondina (beach volleyball), Jay Bryan Baticuatro ug Mark Ashley Fajardo (boxing), Eliche Zoe Malilay ug Elise Xoe Malilay (jiu-jitsu), Jerish John Velarde ug Rico Mascariñas (chess), Eleanor Hayco ug Lloyd Bartolini (dancesport), Franklin Ferdie Yee (duathlon), Sibil Women's Esports Team, Melvin Mendoza ug Angelica Bengtsson (floorball), ug Mallie Ramirez ug Cebu FC Gentle Giants (football).

Nagkumpleto sa mga major awardees sila si Jeremy Laurence Nopre, Alexis Nicole Villacarlos, Felix Calipusan Jr. ug Kelly Alexandrei Trocio (karatedo), Jana Lavador (kickboxing), Christwil Villanueva (motorcycle racing), Fritz Gerald Carsola ug Jean Marie Sucalit (sepak takraw), Jerome Bacarisas, Jasper Cabrera ug Ann Antolihao (softball), Miranda Renner (swimming), University of Cebu (UC) Webmasters, Richard Gonzales ug Eljay Dan Tormis (table tennis), Aeden Roffer Poloyapoy Cereno, Clarissa Louise Gallego, ug Jose Martin Omayan (taekwondo), Arthur Craig "Iggy" Patino (tennis), Andrew Kim Remolino, Raven Faith Alcoseba ug Matthew Justine Hermosa (triathlon), Jeff Leonard Hortelano (ultimate flying disc), ug Raph Trinidad (wakeboarding).

Silang tanan mga kandidato sa “Athlete of the Year” award nga i-anunsiyo padung human sa tulo ka oras nga programa.

Ang basketball patron ug boxing promoter nga si Lorenzo “Chao” Sy modawat sa Rico Navarro Trophy isip "Sportsman of the Year" samtang si Atty. Augusto “Gus” Go, ang utok sa malampusong programa sa athletics sa University of Cebu (UC), maoy Presidential Awardee sa makasaysayanong kalihukan sa SAC.

Ang Orlacsan Award itunol sa beteranong basketbolista nga si JR Quiñahan, collegiate basketball player Elmar Tuburan, ug taekwondo jin Christian Jay Abarquez tungod sa ilang pagkamabayanihon atol sa bagyong Tino nga mi-igo sa Sugbo niadtong Nobiembre sa miaging tuig.

Upat ka mga inilang personalidad nga nakatabang paghulma sa Cebu sports ang hatagan og Posthumous Award. Kini mao ang sila si anhing Eduardo "Eddiegul" Gullas, Agripino "Jun" Noel ug Julian Macoy sa natad sa basketbol ug Fritz Tabura sa tennis.

Hatagan og special citation sila si Mark Mahinay (athletics), Nickson Andwele Cabañero ug Aaron Rey Cañete(basketball), Arlando Senoc, Rodex Piala, Christian Araneta, ug Christian Balunan (boxing), Toledo-Xignex Trojans (chess), Marlon Aliño ug Lucy Hamilton (dancesport), Kamil Jaser Amirul ug Ronito Mendoza (football), Allison Kyle Quiroga (karatedo), Juancho Miguel Masecampo (shooting), Motic Panogalinog (skateboarding), John Dexter Tabique ug Fernando Agad (weightlifting), Lord Garnett Talisic (scrabble), ug Everett Pete Niere, Claudwin Seven Toñacao, ug Juvels Velos (tennis).

Pasidunggan sab ang Don Bosco Technical College Greywolves (football), University of Cebu Webmasters, University of San Jose-Recoletos Lady Jaguars, ug University of San Carlos Lady Warriors (volleyball) ug ang mga coach nga sila si Arvin Loberanis (athletics), Rommel Rasmo, Gary Cortes, ug Joph Cleopas (basketball), Oliver Colina ug Glenn Ramos (football), Roland Remolino (triathlon), Rhodee Ann Saavedra (karatedo), ug Ramon Solis ug Christopher Bureros (weightlifting). / Pooled Report