Mga biyahe sa barko sa Sugbo

Samtang nag-irog gikan sa silangan ang tropical depression nga ‘Kabayan’ sa habagatang kadagatan sa nasod, ang Signal No. 1 giisa sa mga isla sa Camotes ug Bantayan sa Sugbo.

Si Joseph Merlas, weather specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Mactan, nitambag sa mga residente sa paghimo og preemptive measures.

“We need to monitor the strong likelihood of heavy rainfall in the next 24 to 48 hours, especially tomorrow. It’s risky for susceptible areas; it’s better to prepare,” matod ni Merlas.

Temporaryo sab nga gisuspenso sa Cebu Port Authori­ty (CPA) ang mga biyahe sa tanang matang sa mga barko ug sakyanan sa kadagatan.

KANSELADO

Sa post sa Dominggo, Disyembre 17, 2023, gipahibalo sa CPA ang pagkanselar sa mga biyahe paingon sa Hilo­ngos, Ormoc ug Palompon sa Leyte; Getafe, Talibon, Tubigon ug Tagbilaran City sa Bohol; Dumaguete City sa Negros Oriental; ug Siquijor. Gikanselar usab niini ang tanang biyahe paingon ug gikan sa Camotes.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa Dominggo sa hapon, si Merlas niingon nga ang war­ning signal gipaabot nga molug­way sa ubang bahin sa Sugbo sa mosunod nga mga oras.

Base sa tropical cyclone bulletin nga giluwatan sa Pag­asa alas 5:00 sa hapon sa Doming­go, giisa usab ang Signal No. 1 sa Southern Leyte, Leyte, sa habagatang bahin sa Samar (Basey, Santa Rita, Marabut, Talalora, Villareal, Pinabacdao), sa habagatang bahin sa Eastern Samar (Maydolong, City of Borongan, Quinapondan, Guiuan, Lawaan, Balangiga, Llorente, Giporlos, Salcedo, Balangkayan, General Macarthur, Hernani, Mercedes), ug Siquijor.

Sa Mindanao, ang warning signal moabot sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ang amihanang bahin sa Davao Oriental (Cateel, Boston, Baganga, Manay, Caraga), Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Agusan del Sur, Davao de Oro, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, ang amihanan ug sentral nga bahin sa Davao del Norte (Santo Tomas, New Corella, Braulio E. Dujali, Lungsod sa Panabo, Asuncion, Lungsod sa Tagum, Talaingod, Carmen, Kapalong, San Isidro), Davao City, ang amihanang bahin sa Cotabato (Arakan, Carmen, Banisilan, Alamada, President Roxas, Kabacan, Matalam, Antipas, Magpet), ug ang amihanang bahin sa Maguindanao (Buldon, Barira, Matanog).

Gitambagan ni Merlas ang mga residente sa mga lugar nga naila nga mag-amping, tungod kay ang kusog nga hangin nga adunay gamay hangtod gamay nga epekto, ang gilauman.

Matod niya, ilang gitagna ang pag-ulan sa kini nga mga rehiyon, nga adunay mga pasidaan labi na sa mga lugar nga prone sa pagbaha ug pagdahili sa yuta nga gipahinabo sa ulan, labi na sa taas o bukiron nga yuta.

Ang weather bureau nagkanayon nga ang shear line gipaabot nga magdala og kusog nga ulan sa sidlakang bahin sa habagatang Luzon karong Domingo ug sa silangang bahin sa Luzon sa Lunes, Disyembre 18.

Matod ni Merlas, hugot nilang gibantayan ang sitwa­syon ug wala nila gisalikway ang posibilidad nga mokusog si Kabayan ngadto sa tropical storm.