Mga bonus nga wa gitugot sa COA kuhaon og balik sa Cebu City gov’t

Mamahimo nang mobayad og hinay-hinay (installment) ang mga empleyado sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo kansang mga bonus o allowance wala giuyonan o gi-disallow sa Commission on Audit (COA).
Ang maong kalambuan nga gibase sa gisugyot nga ordinansa ni Konsehal Alvin Arcilla, nagtugot sa kagamhanan sa dakbayan sa pag-deduct sa mga disallowed nga kantidad gikan sa suweldo sa mga empleyado sulod sa panahon nga dili molapas sa 12 ka bulan.
Ang binuwan nga deduction dili mahimong mopaubos sa take-home pay sa mga empleyado gikan sa gitakda sa balaod nga minimum.
Ang mga deduction magsugod lamang kon ang Notice of Disallowance sa COA mahimo nang final ug executory.
Kinahanglan usab nga makadawat ang mga empleyado og sinulat nga pahibalo nga nagdetalye sa kinatibuk-ang kantidad nga i-refund ug ang schedule sa pagbayad.
Giklaro usab sa ordinansa nga ang mga opisyal nga ni-approve o ni-certify magpabiling manubag ubos sa mga lagda sa COA, civil service laws, ug sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Ang pagpatuman niini pagadumalaon sa City Treasurer’s Office, City Accounting Office, Human Resource Management Office, ug City Legal Office.
Matod ni Arcilla, ang maong lakang nagtumong sa paghimo og “makiangayon ug makitawhanon” nga proseso nga nagbalanse sa pagsunod sa mga regulasyon ug sa kaayohan sa mga empleyado, aron malikayan ang kalit nga dagkong deduction nga makabalda sa ilang panalapi.
Ang COA nag-disallow sa mga gasto nga walay legal nga basehanan o nakalapas sa mga lagda sa accounting.
Ang gisugyot nga ordinansa nagtinguha sa pagpasayon sa pagbawi sa pundo samtang giprotektahan ang mga empleyado gikan sa dili angay nga kalisod. / EHP