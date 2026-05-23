Mga butanding wa molayas sa Oslob

Mibalhin lang sa laing barangay ug wa molayas sa kadagatan sa Oslob ang nabantog nga whale sharks kon butanding sukwahi sa mga nanggawas nga taho sa social media niadtong Biyernes, Mayor 22, 2026 nga way bisan usa ka butanding nga nasigpatan.
Ang Oslob Tourism Office nipagawas og opisyal nga pamahayag nga nagsalikway sa mga tabitabi sa social media nga nangawala na ang butanding sa kadagatan sa maong lungsod.
Mabasa sa maong mensahe sa Oslob Tourism Office nga gi-post sa ilang official Facebook page nagkanayon:
“We would like to clarify that the information circulating online claiming that the whale sharks in Oslob have disappeared is FALSE.
The whale sharks have not disappeared. They were only observed in a neighboring barangay due to the seasonal abundance of planktons, which naturally attracted them to the area of feeding.
OPERATIONS IN OSLOB CONTINUE AND THE WHALE SHARKS REMAIN WITHIN THE SORROUNDING WATERS.”
Dugang pa nga ang turismo sa Oslob pabili’ng aktibo.
Giawhag sa local nga opisyal sa lungsod nga mosalig lang sa mga awtorisado nga tinubdan sa impormasyon ug likayan ang pagpakatap og sayop nga taho.
Sa susamang kalambuan, usa ka tour agency nga nagtanyag og whale shark watching sa Oslob ang ni-post sa ilang Facebook page nga “Whale shark interaction/operation is temporary closed.”
“The whale sharks are not showing today (Biyernes, Mayo 22, 2026) because of the situation or may move farther due to seasonal changes of their natural food source and sea conditions so the activity cannot proceed,” natala sa ilang pahibalo.
Sa laing post, giingong mga turista, guest nasagmuyo sa maong adlaw sa dihang sila nagdahom mga maka-experience sa whale shark watching human sila nga nibayad, apan sud sa pipila ka oras nga sila nagpaabot way whale shark nga nitunga.
Nag-trending sa socmed ang pangutana: “Asa na ang mga butanding?”/ FVQ, CDF