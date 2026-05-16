Mga celebrity mitingog sa nahitabo sa Senado

Niani og grabeng reaksyon sa showbiz ang nahitabong mga pagpaboto sa armas sulod sa edipisyo sa Senado niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 13, 2026.
“For now all we can do is watch and pray for our country. Sana ay malinawan ang ating mga isipan at manaig ang konsensiya ng bawat isa (lalo ng mga nasa matataas na posisyon),” matod pa ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa iyang Facebook post.
Birada sab ni Kim Chiu: “Walang mangyayaring ganito kung kusang susuko ang taong nagsasabi na wala siyang kasalanan...eto ba ang binoto niyong senador na nagsasabing magsisilbi sa ating bayan?”
Samtang gikuwestiyon sa Kapamilya broadcaster nga si Zen Hernandez kon ngano ang mga senador didto nangayo og tabang sa NBI nga duna may mga PNP officers unta nga nagbantay sa senado.
Matod pa ni Hernandez nga kahibulongan nga wala nila tugoti nga makasulod ang PNP sa Senado human sa maong pagpamusil. Komento sab sa Kapuso star nga si Mikoy Morales nga siyaro wa gyud sila masayod kon ngano ug kinsay nagpaboto.
Sa laing bahin, gidayeg nilang Janine Gutierrez ug Bianca Gonzalez ang mga journalist nga way kuhadlok nga nikober sa maong balita. Sa kadaghang fake news ug trolls karon sa social media, matod ni Bianca.